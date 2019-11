V automobilovom priemysle klesá počet pozícií v strednom manažmente

Bratislava 12. novembra (TASR) - Od začiatku tohto roka klesá v automobilovom priemysle na Slovensku počet pracovných pozícií v rámci stredného manažmentu. Upozornila na to personálna spoločnosť Grafton Slovakia na základe výsledkov svojho rozsiahleho prieskumu miezd, ktorý zrealizovala počas druhého štvrťroka tohto roka.



Inžinieri kvality, procesní inžinieri, ale tiež zamestnanci na manažérskych pozíciách si začali aktívnejšie hľadať prácu z dôvodu znižovania stavov v odvetví automotive. "Najväčšiu stagnáciu zaznamenávame práve v počte pozícií stredného manažmentu v automobilovom priemysle. Veľa výrobných spoločností rieši situáciu s nižším predajom prirodzenou fluktuáciou. Keď im zamestnanec odíde, nehľadajú zaňho náhradu," konštatuje manažér Grafton Slovakia Miroslav Garaj. Podľa jeho slov výhodu pocítili najmä zamestnávatelia. "Opäť si môžu na pracovnom trhu vyberať a nie sú nútení dať ponuku aj menej skúseným kandidátom," doplnil Garaj.



Na rozdiel od tohto trendu sa však napriek celkovému miernemu spomaľovaniu rastu nedeje zásadná zmena v oblasti výrobných pracovníkov. "Zamestnávateľom celkovo chýba najviac ľudí na remeselníckych a robotníckych pozíciách. Trh sa stále trápi s nedostatkovým počtom kvalifikovaných zámočníkov, zváračov či obrábačov kovov," priblížil Garaj. Žiadaní sú aj elektrikári, skladníci a vodiči vysokozdvižných vozíkov.



Zvárač si v Bratislave, ale aj v Košiciach, Trenčíne a Žiline môže zarobiť až 1400 eur mesačne. V Banskej Bystrici, Nitre, Prešove a Trnave je mzdový strop pri tejto pozícii 1300 eur. Z hľadiska nadnárodného porovnania je v Poľsku pri zváračoch horná hranica v prepočte až na úrovni 1870 eur.



Príjem elektrikára na Slovensku môže byť aj 1600 eur, pri zámočníkovi je to 1500 eur a obrábač kovov má maximálne 1400 eur. Samozrejme, záleží aj na regióne, hoci rozdiely medzi nimi sa postupne stierajú. "Nárast miezd v percentuálnom vyjadrení sa totiž deje najmä mimo Bratislavy, čo sme aj predpokladali," doplnil Garaj.



Grafton očakáva, že naďalej bude veľký dopyt po pracovníkoch zo segmentu vývoja elektroniky a programátoroch v priemyselnej automatizácii. "Veľa spoločností prechádza na plnú automatizáciu, ale príslušných odborníkov je k dispozícii pomerne málo. Väčšina z nich sú čerství absolventi, keďže tieto odbory sú na slovenských školách značne nové, ide o akýchsi informatikov výrobnej sféry," vysvetľuje Garaj.



Vo výrobe pretrváva trend dovozu pracovnej sily zo zahraničia. Najpočetnejšou skupinou cudzincov sú Rumuni, ktorých minulý rok pracovalo na Slovensku viac ako 7000. Nasledovali Srbi a Česi Geograficky platí, že väčšina je koncentrovaná na západnom Slovensku. "Zamestnanci zo zahraničia sú u slovenských zamestnávateľov obľúbení. Obvykle bývajú produktívnejší ako domáci nezamestnaní a najmä z tohto dôvodu po nich často zamestnávatelia siahnu radšej ako po kandidátoch z úradov práce," priblížil Garaj. Na druhej strane však ich lojalita je menšia. "Často sa stáva, že jeden deň do práce prídu a na druhý deň nie, čo robí veľké vrásky vedeniam spoločností vo výrobnej sfére s nepretržitou prevádzkou," popisuje situáciu Garaj.



Flexibilita zamestnávateľov pri prijímaní zamestnancov zo zahraničia pritom stále nie je dostatočná. "Firmy by mali akceptovať fakt, že nábor zo zahraničia je často finančne nákladnejší ako ten lokálny a vyžaduje si aj viac času a dôkladnú prípravu," upozorňuje odborník Graftonu.