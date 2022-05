V Banskej Bystrici sa začala rekonštrukcia cesty I/66

Banská Bystrica 9. mája (TASR) – V Banskej Bystrici v pondelok odštartovala rekonštrukcia vysokofrekventovanej cesty I/66. Práce za viac ako 2,2 milióna eur pre Slovenskú správu ciest realizuje združenie Eurovia – Doprastav. Vodiči sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia, práce sa však budú realizovať i počas noci. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková.



V rámci rekonštrukcie cesty I/66 sa opraví úsek, ktorý sa začína na Cementárskej ceste, pokračuje Partizánskou cestou k rieke Hron až po napojenie sa na rýchlostnú cestu R1 na Huštáku. Zrekonštruované budú aj vetvy jednotlivých križovatiek. Obnova cesty je rozdelená do deviatich etáp, po odfrézovaní pôvodného podkladu bude nasledovať pokládka asfaltu. Stavebné práce by mali byť ukončené do 50 dní.



Vodiči sa v Banskej Bystrici musia pripraviť i na čiastočné obmedzenia dopravy. Premávka bude riadená dočasným dopravným značením, svetelnou signalizáciou a regulovčíkmi. "Počas prvého týždňa bude na úseku prebiehať najmä frézovanie. Od 16. mája sa budeme snažiť realizovať prevažnú väčšinu stavebných prác vo večerných a nočných hodinách, aby sme na tejto vyťaženej komunikácii obmedzili dopravu čo najmenej," priblížila Tančáková.



Celková dĺžka opravovaného úseku je 5,2 kilometra, počas rekonštrukcie cesty sa vyfrézuje viac ako 72.000 štvorcových metrov asfaltového podkladu. Práce sa začínajú na východe mesta a postupne budú smerovať do centra Banskej Bystrice. Samospráva upozorňuje, že v ďalších fázach rekonštrukcie cesty I/66 sa práce presunú do častí mesta, kde sa nachádza i trolejové vedenie. Obyvatelia musia preto počítať s dočasnými obmedzeniami vo verejnej doprave.