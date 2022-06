V B. Bystrici spustili novú linku na výrobu palív pre cementárne

Banská Bystrica 13. júna (TASR) - Spoločnosti ecorec Slovensko a GreenTech Slovakia spustili v Banskej Bystrici novú linku na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel. Ako surovina na ich výrobu poslúži plastový odpad, ktorý sa už nedá recyklovať.



Ako TASR informovali obe spoločnosti, ide o príklad strategickej spolupráce najväčšieho slovenského recyklátora PET fliaš a najväčšieho výrobcu alternatívnych palív pre cementárne. "Pridanou hodnotou je nielen ekologickejší prístup v spracovaní zvyškov PET fliaš, ale aj znižovanie emisií CO2 v porovnaní s tradičnými fosílnymi palivami až o 30 percent," uvádzajú spoločnosti.



Ecorec vyrába alternatívne palivá pre cementárne z odpadu, ktorý zodpovedá prísnym technickým a legislatívnym špecifikáciám. Alternatívne palivá sú vyrábané najmä z priemyselného, ale aj komunálneho odpadu, nerecyklovateľných zvyškov z triedenia plastov, výmetov z papiera a podobne. Slovenské cementárne podľa údajov Zväzu výrobcov cementu ročne používajú viac než 350.000 ton alternatívnych palív.



Spoločnosť ecorec Slovensko pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva od roku 1993. Hlavným cieľom jej činnosti je nakladanie s odpadmi a ich ekologické spracovanie na alternatívne palivá, ktoré sa ďalej využívajú ako zdroje energie v cementárskom priemysle.



GreenTech Slovakia je najväčším recyklátorom PET fliaš na Slovensku. Banskobystrická recyklačná spoločnosť Ekolumi (dnes GreenTech Slovakia) bola koncom roka 2019 začlenená do GreenGroup, európskeho lídra na trhu recyklácie PET. Úvodná investícia GreenGroup vo výške 13 miliónov eur bola zameraná na revitalizáciu starého priemyselného areálu bývalej cementárne a prístavbu novej haly. V nej je umiestnená rozsiahla výrobná linka na triedenie, čistenie a drvenie použitých PET fliaš, ktorá bola zmodernizovaná ešte minulý rok vďaka ďalšej investícii vo výške 12 miliónov eur. Celková kapacita linky je 40.000 ton PET fliaš ročne na vstupe a 30.000 ton PET vločiek na výstupe.



Spoločnosť plánuje pokračovať v ďalších investíciách, ktoré budú smerovať do modernizácie technológií na pretransformovanie PET fliaš do PET regranulátu a PET viazacích pások, vo výške 20 miliónov eur.