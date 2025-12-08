< sekcia Ekonomika
V Banskej Bystrici nesúhlasia s ďalším predĺžením zmluvy na MHD
Aktivista Matej Bučko a viacero nezávislých poslancov MsZ trvajú na tom, aby aktuálna zmluva s dopravcom skončila v pôvodnom termíne v roku 2030.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. decembra (TASR) - Aktivisti a časť banskobystrických mestských poslancov nesúhlasí s ďalším predĺžením zmluvy so spoločnosťou SAD Zvolen, ktorá v Banskej Bystrici zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu (MHD). Samospráva chce podľa nich netransparentne a bez súťaže predĺžiť aktuálne platnú zmluvu s dopravcom o ďalšie štyri roky. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informoval aktivista Matej Bučko.
MHD v Banskej Bystrici na základe výsledkov verejného obstarávania z roku 2020 zabezpečuje SAD Zvolen, aktuálna zmluva je platná do roku 2030. Podľa Bučka je verejná doprava v meste neefektívna a pre cestujúcich neatraktívna, čo má dokazovať aj o dva milióny nižší počet cestujúcich ako v roku 2019.
„Máme neefektívny cestovný poriadok, zastarané vozidlá bez klimatizácie, bez možnosti platby kartou, chýbajú nám cestovné poriadky v Google Maps a platobné terminály ani po piatich rokoch trvania zmluvy spoľahlivo nefungujú. Namiesto trolejbusov nám jazdia autobusy a dopravca využíva právne kľučky na to, aby na vozidlách MHD propagoval hazard,“ skonštatoval Bučko.
Podľa aktivistu a skupiny mestských poslancov chce banskobystrická samospráva zmluvu s dopravcom bez súťaže predĺžiť o ďalšie štyri roky, teda do roku 2034. Argumentom má byť nákup nových autobusov dopravcom z európskych zdrojov a stanovenie ich doby odpisu na osem rokov.
„Škandalózne je aj to, že dopravca nakupuje autobusy z verejných zdrojov v rámci udržateľného miestneho rozvoja. Ako mesto sme mohli tieto financie použiť inde, napríklad na nákup vlastného vozidlového parku alebo časom na zriadenie vlastného dopravného podniku,“ dodala nezávislá mestská poslankyňa Diana Javorčíková.
O možnom predĺžení zmluvy sa bude hovoriť aj na utorňajšom (9. 12.) zasadnutí MsZ v Banskej Bystrici. Samospráva do programu rokovania zaradila bod s názvom Správa o procese obnovy a následného financovania mestskej hromadnej dopravy na území mesta Banská Bystrica. Poslanci kritizujú, že predmetný materiál dostali bez predchádzajúcej diskusie len pár dní pred zasadnutím.
„Považujeme takéto rýchle odovzdávanie dokumentov za neprofesionálne a za neakceptovateľné. Ide o naozaj rozsiahly dokument, ktorý je veľmi odborný, kde sa spájajú právne otázky s účtovnými otázkami, s ekonomickými otázkami a na naštudovanie tohto dokumentu je naozaj potrebná nielen diskusia, ale potrebný čas a konzultácie s odborníkmi,“ skonštatoval nezávislý poslanec mesta David Kapusta.
Aktivista Matej Bučko a viacero nezávislých poslancov MsZ trvajú na tom, aby aktuálna zmluva s dopravcom skončila v pôvodnom termíne v roku 2030. Bučko pripomenul i to, že dopravca v uplynulých rokoch platnú zmluvu viackrát porušil, čo konštatoval aj hlavný kontrolór mesta.
„Napriek tomu, že presne poukázal na jednotlivé porušovania a neplnenia zmluvných ustanovení, mesto sa rozhodlo, že v záujme dobrých vzťahov s dopravcom si nebude zmluvné pokuty uplatňovať. Nerozumiem, prečo mesto má takýto vrúcny vzťah k súkromnému dopravcovi, ktorý porušuje zmluvu, navyše vo veciach, kde potrebujeme jeho koordináciu, nespolupracuje a hľadá právne kľučky. My takémuto dopravcovi vychádzame v ústrety a dokonca ju s ním chceme o ďalšie štyri roky predĺžiť,“ dodal Bučko.
