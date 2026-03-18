< sekcia Ekonomika
V Banskej Bystrici prevážajú 34,5 m dlhé nosníky nového mosta
S prevozom nosníkov na trase zo Šálkovej do centra mesta sa začalo o 4.30 h, ďalší transport sa realizuje dopoludnia, tretí je naplánovaný na 12.00 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. marca (TASR) - V Banskej Bystrici sa v stredu v skorých ranných hodinách začalo s prevozom oceľových nosníkov nového mosta pri malej železničnej stanici. Transport vyše 30 metrov (m) dlhých konštrukčných častí mosta za dočasných dopravných obmedzení je naplánovaný aj na dopoludňajšie hodiny a poludnie. Pre médiá to v stredu ráno uviedol primátor Ján Nosko.
S prevozom nosníkov na trase zo Šálkovej do centra mesta sa začalo o 4.30 h, ďalší transport sa realizuje dopoludnia, tretí je naplánovaný na 12.00 h. Celkovo ide o šesť nosníkov nového mosta, každý z nich má hmotnosť približne 10 ton a dĺžku 34,5 metra.
„Je to náročná logistická operácia, ktorá si vyžaduje súčinnosť štátnej polície a aj krátkodobé obmedzenia pre vodičov na trase prepravy. Po uložení týchto nosníkov by mali byť do konca týždňa zmontované. Malo by dôjsť k zviazaniu výstuží a následne kompletizácii celej mostovky,“ priblížil Nosko.
Na nový most pri malej železničnej stanici získala banskobystrická samospráva z európskych zdrojov 1,2 milióna eur. Po dokončení bude slúžiť pre peších a cyklistov, v prípade mimoriadnych situácií bude môcť byť otvorený aj pre záchranné zložky. Zmluvný termín dokončenia je stanovený na 31. júla.
„Práce pokračujú v súlade so stanoveným harmonogramom. Dnes sme spustili práce na montáži oceľovej konštrukcie, ktorú tvorí šesť hlavných nosníkov, ktoré budú postupne kladené na vopred pripravené úložné prahy. Následne budeme pokračovať v budovaní spravujúcej dosky,“ uviedol Maroš Macháček zo spoločnosti SMS, ktorá výstavbu mosta realizuje.
Šesticu oceľových nosníkov pre nový most ponad Hron vyrobila firma z miestnej časti Šálková, výroba trvala približne štyri mesiace. „Podieľalo sa na tom niekoľko desiatok ľudí v počte hodín približne 2500. Špecifické je to v tom, že návrh bol zrealizovaný zo zváraných platní, ktoré sa priebežne varili. Povrchová úprava je dimenzovaná na životnosť 100 rokov,“ poznamenal za spoločnosť Cb-mont Lukáš Rabčan.
