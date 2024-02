V Banskej Bystrici spustili najväčšie smart batériové úložisko

Bratislava/Banská Bystrica 29. februára (TASR) - V banskobystrickom priemyselnom parku úspešne spustili do prevádzky najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattu. Úložisko, ktoré zrealizoval slovenský technologický startup Fuergy, dokáže pre prevádzkovateľa elektrickej sústavy SEPS poskytovať certifikované podporné služby na úrovni primárnej regulácie v kombinácii s necertifikovanými podpornými službami vo forme flexibility.



Ide podľa spoločnosti Fuergy o prvú inštaláciu svojho druhu, ktorá je nielen technologicky mimoriadne komplexná a bezemisná, ale takisto ekonomicky životaschopná aj bez financovania z verejných zdrojov. Svojím fungovaním dokáže nahradiť fosílne zdroje, ktoré sa štandardne podieľajú na udržiavaní stability elektrickej sústavy poskytovaním primárnej regulácie.



Projekt batériového úložiska sa od fázy návrhu po spustenie do prevádzky podarilo podľa spoločnosti zrealizovať za rekordných šesť mesiacov. Od prvého momentu prevádzky úložisko supluje tradičné zdroje spaľujúce fosílne palivá zapojené do poskytovania podporných služieb. Účinne tak predchádza produkcii približne 361 ton emisií CO2 ročne. Svoj uhlíkový dlh si vie táto technológia splatiť za vyše roka.



Spoločnosť spresnila, že konzervatívny odhad návratnosti investície do úložiska v Banskej Bystrici je 3,5 roka. "Ide o nový typ úložiska a prvýkrát použitý biznis model, preto návratnosť zatiaľ vieme len odhadovať. Na základe našich skúseností s návrhmi a inštaláciou úložísk z predchádzajúcich rokov však očakávame, že by reálna návratnosť mohla byť aj podstatne kratšia. V konečnom dôsledku sa však návratnosť odvíja od cien podporných služieb a odchýlky," povedal Vladimír Miškovský zo spoločnosti Fuergy.



"Investícia do smart úložiska sa počas jeho životnosti niekoľkonásobne vráti. Samotná životnosť technológie s nami dosahovanou degradáciou batérií na úrovni iba 1,5 až 2 % ročne vie pritom poľahky dosiahnuť aj 15 rokov," dodal Miškovský.



Kľúčovými aktivitami Fuergy sú optimalizačné softvérové riešenia a inštalácie smart batériových úložísk poskytujúcich podporné služby elektrickej sústave či flexibilitu dodávateľom elektrickej energie.