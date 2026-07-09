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V Banskej Bystrici vyrastie hala za 12 miliónov eur
Spoločnosť hovorí o stovkách nových pracovných miest.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. júla (TASR) - Popredný európsky developer priemyselných nehnuteľností spoločnosť CTP Slovakia pokračuje v napĺňaní svojej stratégie rozširovania siete CTParkov na strategické miesta po celom Slovensku. Najnovším prírastkom do portfólia je projekt v Banskej Bystrici, ktorý posilní logistickú a výrobnú kapacitu regiónu stredného Slovenska. TASR o tom vo štvrtok informovala spoločnosť.
Nová investícia v hodnote 12 miliónov eur smeruje do výstavby moderného objektu s označením BBST01 v časti mesta Šalková. Hala s celkovou prenajímateľnou plochou 17.529 štvorcových metrov je navrhnutá ako multifunkčný priestor, ktorý dokáže flexibilne uspokojiť požiadavky od ľahkého priemyslu a montáže až po sofistikovanú logistiku.
„Banská Bystrica predstavuje pre CTP strategický bod na mape Slovenska. Svojou polohou v geografickom strede krajiny a priamym napojením na kľúčové dopravné tepny je ideálnym miestom pre firmy, ktoré hľadajú efektívne prepojenie medzi východnými a západnými trhmi. Tento projekt je aj skvelou príležitosťou pre spoločnosť v Banskobystrickom samosprávnom kraji zostať a rozširovať sa v rámci celej lokality,“ konštatoval Matej Trnený z CTP Slovakia.
Podľa neho vznik moderného logisticko-priemyselného parku prirodzene podnieti tvorbu nových pracovných miest, a to nielen priamo v prevádzkach budúcich nájomcov, ale i v nadväzujúcich službách a u lokálnych dodávateľov. Spoločnosť hovorí o stovkách nových pracovných miest.
Výstavba haly BBST01 nepredstavuje len rozvoj infraštruktúry, ale predovšetkým dlhodobý príspevok k ekonomickej vitalite mesta a jeho okolia.
Nová investícia v hodnote 12 miliónov eur smeruje do výstavby moderného objektu s označením BBST01 v časti mesta Šalková. Hala s celkovou prenajímateľnou plochou 17.529 štvorcových metrov je navrhnutá ako multifunkčný priestor, ktorý dokáže flexibilne uspokojiť požiadavky od ľahkého priemyslu a montáže až po sofistikovanú logistiku.
„Banská Bystrica predstavuje pre CTP strategický bod na mape Slovenska. Svojou polohou v geografickom strede krajiny a priamym napojením na kľúčové dopravné tepny je ideálnym miestom pre firmy, ktoré hľadajú efektívne prepojenie medzi východnými a západnými trhmi. Tento projekt je aj skvelou príležitosťou pre spoločnosť v Banskobystrickom samosprávnom kraji zostať a rozširovať sa v rámci celej lokality,“ konštatoval Matej Trnený z CTP Slovakia.
Podľa neho vznik moderného logisticko-priemyselného parku prirodzene podnieti tvorbu nových pracovných miest, a to nielen priamo v prevádzkach budúcich nájomcov, ale i v nadväzujúcich službách a u lokálnych dodávateľov. Spoločnosť hovorí o stovkách nových pracovných miest.
Výstavba haly BBST01 nepredstavuje len rozvoj infraštruktúry, ale predovšetkým dlhodobý príspevok k ekonomickej vitalite mesta a jeho okolia.