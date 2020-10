V Banskobystrickom kraji pribudli na ďalších miestach regionálne pulty

Vyhne 9. októbra (TASR) – Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter vo štvrtok slávnostne otvoril druhú fázu projektu regionálnych pultov. Spočíva v zavedení pultov s výrobkami od regionálnych remeselníkov do ďalších štyroch lokalít a v spustení internetového obchodu.



Lunter vo Vyhniach urobil prostredníctvom nového e-shopu symbolicky prvú online objednávku produktu z regionálnych pultov. Vyhne sa súčasne stali jednou z nových lokalít, kde sú regionálne pulty v druhej fáze umiestnené. Pribudnú tiež v zariadeniach cestovného ruchu vo Vígľaši, Jelšave a v Novej Bani.



„V našom kraji sa nachádza veľké množstvo remeselníkov a výrobcov a aj počas pandémie vidíme, že nemajú priestor, kde sa uplatniť,“ povedal Lunter. Dodal, že myšlienka priniesť pulty s regionálnymi výrobkami do regiónu vznikla v roku 2017 počas volebnej kampane, samotný projekt následne odštartoval o dva roky neskôr.



„Do online priestoru sme regionálne pulty prvýkrát umiestnili v apríli v podobe e-shopu na sociálnej sieti,“ pripomenula Petra Šuhajdová z Rozvojovej agentúry BBSK. „Nechceme predávať len tovar, prostredníctvom jednotlivých výrobkov sa snažíme prezentovať daný región a miestnych výrobcov,“ vysvetlila Šuhajdová.



„Internetový obchod je nástroj, ktorý pomôže väčšiemu počtu regionálnych producentov, keďže fyzický pult má obmedzenú kapacitu,“ podotkla marketingová špecialistka BBSK Zuzana Jóbová. Tvrdí, že v súčasnosti regionálne pulty ponúkajú výrobky od približne 20 výrobcov, v budúcnosti bude ich počet vďaka e-shopu možné výrazne zvýšiť. Potvrdila tiež, že kraj bude naďalej pokračovať aj v rozširovaní lokalít s fyzickými pultmi.