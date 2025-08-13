< sekcia Ekonomika
V Banskobystrickom kraji prepravili autobusy za polrok 8,5 mil. ľudí
Autor TASR
Banská Bystrica 13. augusta (TASR) - Cestovanie regionálnymi autobusmi sa pre obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) stáva čoraz atraktívnejšie. Svedčia o tom počty prepravených cestujúcich, ktoré za prvý polrok tohto roka prekročili 8,5 milióna. Rovnako došlo k prekročeniu magickej hranice 100.000 registrovaných cestujúcich, ktorí využívajú služby Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
„V júli sa nám podarilo dosiahnuť významný míľnik a aktuálne už máme registrovaných 101.791 používateľov, ktorí aktívne cestujú a využívajú služby IDS v našom kraji. Tento úspech by sme nedosiahli bez dôvery a podpory našich cestujúcich. Ako poďakovanie preto už v piatok (15. 8.) spúšťame špeciálnu akciu na ‚Sieťovku‘ - lístok, vďaka ktorému môžu bez obmedzení cestovať regionálnymi autobusmi po celom kraji,“ konštatoval predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu autobusovú dopravu v kraji zastrešuje, Radoslav Vavruš. Jeden lístok pre celý kraj za výnimočnú cenu bude dostupný do 19. septembra.
Ako Vavruš dodal, viac ako 100.000 registrovaných cestujúcich je pre nich jasný signál, že idú správnym smerom. Verí, že „Sieťovka“, ktorá platí neobmedzene na všetky linky regionálnej autobusovej dopravy v systéme IDS BBSK a cestujúci pri nej nemusia riešiť žiadne zóny, povzbudí ešte viac ľudí, aby vyskúšali pohodlné, neobmedzené cestovanie. Podporia tak modernú a udržateľnú dopravu v kraji.
