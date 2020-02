Vietor a sneh spôsobili paseku: 20-tisíc domácností bez elektriny

Banská Bystrica 5. februára (TASR) - V Banskobystrickom kraji sú naďalej tisícky odberných miest bez elektriny. "Keďže v noci naďalej silno fúkalo a miestami aj snežilo, počet porúch na elektrických vedeniach sa zvýšil," informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



Dodal, že aktuálne je mimo prevádzky zhruba 250 trafostaníc, takže bez elektriny je niekoľko tisíc odberných miest. "Presný počet budeme mať neskôr, zatiaľ sa počítajú nočné škody. Do terénu vysielame posilnené skupiny údržby, aby situáciu dostali pod kontrolu," podotkol s tým, že najhoršia je situácia v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Žiar nad Hronom.



Na strednom Slovensku je v dôsledku zlého počasia aktuálne bez elektriny viac ako 20.000 odberných miest. Rozsiahle výpadky elektriny spôsobil pretrvávajúci vietor a na mnohých miestach aj ťažký mokrý sneh. "Kým včera večer bolo bez prúdu zhruba 2000 odberných miest, cez noc sa situácia veľmi zhoršila a teraz ich je viac ako 20.000," informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



Najhoršia situácia je podľa jeho slov na Horehroní, ale problémy s dodávkou elektriny sú aj na Orave a Liptove. Ostatné regióny hlásia len lokálne výpadky. Vo väčšine prípadov spôsobili problémy popadané stromy a konáre, ktoré poškodili vodiče alebo stĺpy.



"Už počas noci boli v teréne pohotovostní pracovníci SSD, ale situácia bola taká zlá, že mohli maximálne vymedzovať úseky s poruchami. Hneď so svitaním vyrazili do terénu všetci dostupní pracovníci údržby, aby situáciu čo najskôr upokojili," priblížil Gejdoš.



V priebehu niekoľkých hodín by mali obnoviť dodávku elektriny pre tisícky domácností. Podľa Gejdoša však nie vylúčené, že budú pribúdať aj ďalšie poruchy, keďže na mnohých miestach stále fúka a pretrváva meteorologická výstraha najvyššieho stupňa.



Niektoré opravy budú vzhľadom na rozsah poškodenia náročné a potrvajú dlhšie. "Najmä pre rozmočený terén a silný vietor nie je možné dostať potrebnú techniku na všetky zasiahnuté miesta. Preto prosíme dotknutých obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť. Všetci v SSD robia všetko pre to, aby mal elektrinu každý odberateľ v čo najkratšom čase," dodal Gejdoš.