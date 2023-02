V Barcelone sa začal najväčší svetový veľtrh mobilných technológií

Barcelona 27. februára (TASR) - V Barcelone sa v pondelok začal každoročný veľtrh v oblasti mobilných technológií (Mobile World Congress, MWC), najväčší a najvýznamnejší svojho druhu na svete. Účastníci podujatia sľubujú, že predstavia množstvo inovácií v snahe zastaviť pokles dopytu, s ktorým zápasí celý technologický sektor. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Usporiadatelia očakávajú približne 80.000 delegátov na MWC, ktorý sa po obmedzeniach v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 opäť koná "takmer v plnej sile".



Giganti z odvetvia, ako sú Samsung, Nokia či Huawei, sú pripravení predviesť svoje inovácie, po boku výrobcov smartfónov ako Oppo a Xiaomi a sieťových operátorov ako Orange, Verizon či China Mobile.



"Sme na prahu zmeny, novej éry poháňanej prienikom telekomunikácií, výpočtovej techniky, umelej inteligencie a novej generácie internetu Web3," vyhlásil José María Álvarez-Pallete, šéf španielskeho operátora Telefónica a súčasný predseda priemyselného orgánu GSMA, ktorý organizuje podujatie v Barcelone. Uviedol pritom, že telekomunikačný priemysel je v popredí inovácií a "bez telekomunikačných spoločností neexistuje digitálna budúcnosť".



Mnohé z firiem sa však viac sústreďujú na hľadanie cesty späť k zisku, keďže globálna ekonomika stagnuje a širší technologický sektor ruší tisíce pracovných miest.



Prvým jasným znakom toho, že problémy v širšom technologickom sektore zasahujú aj telekomunikácie, bolo oznámenie švédskeho výrobcu Ericsson minulý týždeň o rušení 8500 pracovných miest.



Podľa konzultačnej spoločnosti IDC sa celkový predaj smartfónov v minulom roku v porovnaní s rokom 2021 prepadol o 11,3 %. Výskumná spoločnosť Gartner predpovedá, že predaj smartfónov, tabletov a počítačov tento rok opäť klesne o približne 4 %.



Operátori pritom zápasia s výdavkami na mobilnú sieť novej generácie 5G po tom, čo minuli miliardy vo vládnych aukciách za právo využívať šírku pásma.



Veľmi populárnou myšlienkou medzi účastníkmi podujatia v Barcelone je, prinútiť majiteľov platforiem náročných na šírku pásma, ako sú YouTube, Netflix či Facebook, aby platili prevádzkovateľom sietí "spravodlivý podiel".



Christel Heydemannová, šéfka francúzskeho operátora Orange, uviedla, že päť najväčších používateľov, ktorých nemenovala, predstavuje 55 % dennej prevádzky v európskych sieťach, čo stojí telekomunikačné firmy 15 miliárd eur ročne. Označila to za "neudržateľnú situáciu" a privítala verejnú konzultáciu, ktorú minulý týždeň spustil eurokomisár Thierry Breton.



Breton však v pondelok na MWC povedal, že nejde o voľbu medzi dvomi možnosťami ani o bitku medzi telekomunikáciami a veľkými technologickými firmami, ale o to, aby každý prispel k tomu, že Európa bude mať do roku 2030 najlepšiu možnú sieť. A upozornil, že telekomunikačné firmy sa "budú musieť prispôsobiť, aby prežili".



Kritici "spravodlivého podielu" pripomínajú, že zákazníci už platia operátorom za používanie ich sietí.



Organizátori MWC v pondelok označili návrat čínskych firiem do Barcelony za zásadný prínos pre podujatie. Čínske spoločnosti silne sponzorujú MWC a Huawei získal opäť čestné miesto - najväčší špecializovaný pavilón v desaťročnej histórii podujatia.



Čínsky technologický gigant bol v roku 2020 druhým najväčším výrobcom smartfónov na svete. Ale prišiel o svoju pozíciu po tom, ako ho americké regulačné orgány obvinili, že ho má pod kontrolou vláda v Pekingu, ktorá môže prostredníctvom jeho zariadení špehovať užívateľov.



Firma je teraz pod tlakom v Európe, kde Breton a ďalší eurokomisári presadzujú odstránenie zariadení Huawei z infraštruktúry siete 5G.