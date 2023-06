V Bardejovských kúpeľoch investujú do fotovoltiky 466.000 eur

Bardejovské Kúpele 16. júna (TASR) - Z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov a práce spolu s nedostatkom voľných vlastných zdrojov sa Bardejovské kúpele, rozhodli svoje investičné zámery rozložiť na dlhšie obdobie. Počas pandémie COVID-19 väčšie investičné akcie pozastavili. Vlani investície predstavovali sumu takmer 843.000 eur, za prvé štyri mesiace tohto roka je to takmer 593.000 eur. Najvýraznejšou investíciou je montáž fotovoltických panelov na jednotlivé objekty približne za 466.000 eur.



Medzi najväčšie položky vlani patrili rekonštrukcia strechy na hoteli Dukla za 389.000 eur a rekonštrukcia bazénového telesa na letnom kúpalisku. Na elektrickú energiu a zemný plyn kúpele vlani minuli 808.000 eur. Aktuálne prebieha výmena dlažby na spodnej časti kolonády a rekonštrukciou prešli fontány v parku pri liečebnom dome Alžbeta. Onedlho sa otvára i Park Bélu Kellera pri stredisku obchodu a služieb, jeho hudobnej lavičky a pamätnej tabule. Čaká sa aj otvorenie nového detského ihriska pri liečebnom dome Valentína.



"Koncom roka chystáme rekonštrukciu prvého pochodia liečebného domu Mier a tiež liečebného domu Valentína s prístavbou výťahu, kde pripravujeme novú detskú indikáciu - pohybový aparát u detských klientov. Koncom mája sme začali aj s jednou z najväčších investícií, montážou fotovoltických panelov na strechách našich hotelov, ktorá nám pomôže znížiť náklady na energie," uviedol predseda Dozornej rady Bardejovských kúpeľov Jozef Bača.



Podľa generálneho riaditeľa kúpeľov Pavla Menšíka budú fotovoltické panely na strechách troch hotelov. Investícia vo výške 466.000 eur prinesie montáž 1106 panelov s výkonom 447 kW. Návratnosť investície očakávajú do piatich rokov. "Samozrejme, návratnosť záleží aj na cene elektrickej energie. Pre nás je najdôležitejšie to, že počas silných mesiacov, ako sú júl, august, september, budeme pri dobrom počasí plne pokrývať spotrebu elektrickej energie v Bardejovských kúpeľoch," uviedol Menšík s tým, že sa zapojili aj dotačnej schémy.



Rozvojové zámery kúpeľov na najbližšie roky ešte počítajú s výstavbou športového areálu s golfovým ihriskom. Rovnako tam pribudnú parkovacie plochy. Výška investície s celým zázemím predstavuje zhruba 1,2 milióna eur. Areál bude postavený po častiach tak, ako sa podarí vykúpiť pozemky. V spolupráci s mestom Bardejov by kúpele chceli pripraviť spoločnú investíciu parkovacieho domu na terajšom parkovisku pri vstupe do kúpeľov.



Za posledné desaťročie pred krízou investovali do svojho rozvoja vrátane liečebnej starostlivosti, ubytovania a športového vyžitia pre klientov približne 15 miliónov eur.