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V Bardejovských kúpeľoch otvorili 29. sezónu požehnaním prameňov
Kúpele vlani navštívilo 29.788 osôb, počet prenocovaní bol podľa Komoru porovnateľný s rokom 2024. Celoročná obsadenosť dosiahla 64 percent a tržby spoločnosti presiahli 19,5 milióna eur.
Autor TASR
Bardejov 5. júna (TASR) - V Bardejovských kúpeľoch v piatok otvorili 29. kúpeľnú sezónu tradičným požehnaním liečivých prameňov za účasti predstaviteľov štyroch cirkví. Ako informoval predseda predstavenstva spoločnosti Bardejovské Kúpele, a. s. Jaroslav Komora, do hlavnej sezóny vstupujú s priaznivou hospodárskou bilanciou aj zrekonštruovaným historickým hotelom.
Kúpele vlani navštívilo 29.788 osôb, počet prenocovaní bol podľa Komoru porovnateľný s rokom 2024. Celoročná obsadenosť dosiahla 64 percent a tržby spoločnosti presiahli 19,5 milióna eur. „Tento trend potvrdzuje stabilný dopyt po kúpeľnej liečbe a preventívnych pobytoch, správne načasovanie investícií a ofenzívny marketing,“ uviedol Komora.
Klientelu v roku 2025 tvorili samoplatcovia a poistenci v kategórii A zhodne po 45 percent z celkového počtu hostí. Zahraniční návštevníci, najmä z Českej republiky, Poľska a Ukrajiny, predstavovali približne päť percent klientely.
Za prvých päť mesiacov evidujú viac ako 87.000 prenocovaní pri odhadovanej obsadenosti 55 percent, čo je medziročne približne o 12 percent viac. Cieľom na rok 2026 je dosiahnuť 240.000 prenocovaní, zvýšiť počet klientov o viac ako 10.000 prenocovaní a prekročiť tržby na úrovni 21 miliónov eur.
Najvýznamnejšou investíciou aktuálneho obdobia je obnova hotela Dukla. Národná kultúrna pamiatka z roku 1895, pôvodne známa ako hotel Szechényi, prešla komplexnou rekonštrukciou pod dohľadom pamiatkarov. „Ide o jednu z našich najvýznamnejších investícií poslednej dekády. Hotel Dukla si zachoval svoje historické čaro, no v interiéroch ponúka najvyšší moderný komfort pre 64 hostí,“ uviedol predseda dozornej rady Bardejovských Kúpeľov Jozef Bača. Hodnota tejto etapy presiahla sedem miliónov eur, financovaná bola z vlastných zdrojov a bankových úverov. V ďalšej fáze kúpele plánujú prístavbu pravého krídla, novú reštauráciu a prepojenie s balneoterapiou. Kapacita komplexu má postupne vzrásť najskôr na 120 postelí, v záverečnej fáze na 180 až 200 lôžok. Dlhodobé plány spoločnosti zahŕňajú výstavbu vonkajšieho bazéna za hotelom Ozón, deväťjamkového golfového ihriska, parkovacieho domu v spolupráci s mestom a obnovu pamiatky Karoly, kde má vzniknúť štýlová šarišská karčma.
Otvorenie sezóny sprevádza kultúrny program. Počas leta kúpele pripravujú Bardejovské kúpeľné dni, Alžbetínsky deň a Hornošarišský vínny festival. Okolie kúpeľov ponúka možnosti návštevy skanzenu, hradu Zborov či historického centra Bardejova zapísaného v zozname UNESCO.
Kúpele vlani navštívilo 29.788 osôb, počet prenocovaní bol podľa Komoru porovnateľný s rokom 2024. Celoročná obsadenosť dosiahla 64 percent a tržby spoločnosti presiahli 19,5 milióna eur. „Tento trend potvrdzuje stabilný dopyt po kúpeľnej liečbe a preventívnych pobytoch, správne načasovanie investícií a ofenzívny marketing,“ uviedol Komora.
Klientelu v roku 2025 tvorili samoplatcovia a poistenci v kategórii A zhodne po 45 percent z celkového počtu hostí. Zahraniční návštevníci, najmä z Českej republiky, Poľska a Ukrajiny, predstavovali približne päť percent klientely.
Za prvých päť mesiacov evidujú viac ako 87.000 prenocovaní pri odhadovanej obsadenosti 55 percent, čo je medziročne približne o 12 percent viac. Cieľom na rok 2026 je dosiahnuť 240.000 prenocovaní, zvýšiť počet klientov o viac ako 10.000 prenocovaní a prekročiť tržby na úrovni 21 miliónov eur.
Najvýznamnejšou investíciou aktuálneho obdobia je obnova hotela Dukla. Národná kultúrna pamiatka z roku 1895, pôvodne známa ako hotel Szechényi, prešla komplexnou rekonštrukciou pod dohľadom pamiatkarov. „Ide o jednu z našich najvýznamnejších investícií poslednej dekády. Hotel Dukla si zachoval svoje historické čaro, no v interiéroch ponúka najvyšší moderný komfort pre 64 hostí,“ uviedol predseda dozornej rady Bardejovských Kúpeľov Jozef Bača. Hodnota tejto etapy presiahla sedem miliónov eur, financovaná bola z vlastných zdrojov a bankových úverov. V ďalšej fáze kúpele plánujú prístavbu pravého krídla, novú reštauráciu a prepojenie s balneoterapiou. Kapacita komplexu má postupne vzrásť najskôr na 120 postelí, v záverečnej fáze na 180 až 200 lôžok. Dlhodobé plány spoločnosti zahŕňajú výstavbu vonkajšieho bazéna za hotelom Ozón, deväťjamkového golfového ihriska, parkovacieho domu v spolupráci s mestom a obnovu pamiatky Karoly, kde má vzniknúť štýlová šarišská karčma.
Otvorenie sezóny sprevádza kultúrny program. Počas leta kúpele pripravujú Bardejovské kúpeľné dni, Alžbetínsky deň a Hornošarišský vínny festival. Okolie kúpeľov ponúka možnosti návštevy skanzenu, hradu Zborov či historického centra Bardejova zapísaného v zozname UNESCO.