< sekcia Ekonomika
V Bardejovských Kúpeľoch otvorili zrekonštruovaný hotel Dukla
Rozsiahla rekonštrukcia, realizovaná pod dohľadom pamiatkarov, zachovala pôvodný genius loci objektu vrátane ikonických liatinových balkónov.
Autor TASR
Bardejov 31. marca (TASR) - Spoločnosť Bardejovské Kúpele v utorok slávnostne otvorila zrekonštruovaný historický hotel Dukla, pôvodne Széchenyi z roku 1895. Po viac ako dvoch desaťročiach tak obnovili národnú kultúrnu pamiatku. Rozsiahla rekonštrukcia, realizovaná pod dohľadom pamiatkarov, zachovala pôvodný genius loci objektu vrátane ikonických liatinových balkónov. Celkové náklady na obnovu dosiahli približne sedem miliónov eur.
„Budova nebola využívaná od roku 2002 vzhľadom na to, že bola v dezolátnom stave. Je to budova, ktorá má dnes 131 rokov. V podstate to bola totálna rekonštrukcia, modernizácia. Strechu sme opravovali asi v roku 2022. Zjednodušene povedané, ostali možno obvodové múry a centrálne schodisko, ktoré je historické, liatinové. Na druhom a treťom nadzemnom podlaží sa vymenili kompletne stropné konštrukcie, ktoré boli trámové. Vymenili sa okná, dvere, podlaha a kúrenie,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Bardejovské Kúpele Jaroslav Komora.
Ako doplnil, pri hoteli by mali pribudnúť ďalšie dve budovy, keďže ide o objekt, ktorý má len 64 lôžok.
„Už máme v podstate financovanie zabezpečené, čakáme na vydanie stavebného povolenia na ďalší objekt, ktorý bude spojený spojovacou chodbou s týmto historickým objektom, kde bude jedáleň pre 180 ľudí. Bude tam ubytovanie pre 60 ľudí a plus tam bude ešte osem pracovísk balneoterapie. To je hotel B a robíme aj na hoteli C, ale to tak odhadujem v roku 2029 by sa mohla začať výstavba. Týmto by mal vzniknúť kúpeľno-hotelový komplex s kompletným servisom pre 220 ľudí,“ priblížil Komora.
Ako povedala ekonomicko-obchodná riaditeľka spoločnosti Bardejovské Kúpele Tamara Šatanková, počas roka v kúpeľoch privítajú viac ako 27.000 klientov s priemernou dĺžkou pobytu osem až deväť dní.
„Čiže ak si to všetko prerátame, prepočítame, je to zhruba 240.000 prenocovaní. Je to, myslím si, že relatívne dosť v rámci nášho regiónu. Hotel Dukla patrí teraz vlastne k jedným z tých najmenších objektov, ktoré máme v rámci ubytovacej kapacity. Ak zrátame všetky hotely, vilky a penzióny, ktoré tu máme, tak tá kapacita je viac ako 1100 postelí,“ povedala Šatanková.
Hotel Dukla patrí k architektonickým dominantám Bardejovských Kúpeľov už od roku 1895, keď bol postavený v štýle neskorého historizmu pod pôvodným názvom hotel Széchenyi. Neskôr mal názov hotel Palace a liečebný dom Zdravá generácia. Súčasné pomenovanie Dukla získal hotel v povojnových rokoch, keď sa stal symbolom štátneho kúpeľníctva.
Komplexnú rekonštrukciu realizovala spoločnosť Stavby Bardejov s.r.o. Práce začali v máji 2024 a trvali celkovo 22 mesiacov. Architektonické riešenie pod vedením Ľubomíra Hainsa rešpektovalo pôvodné hmotové členenie a dekoratívne prvky fasády, čím sa podarilo zachovať historický vizuál harmonizujúci s parkovým prostredím a susedným liečebným domom Alžbeta. Proces obnovy prebiehal pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
Celková investícia presiahla sedem miliónov eur a jej financovanie bolo zabezpečené z investičných úverov. Suma 45.000 eur bola poskytnutá vo forme dotácie z Ministerstva kultúry SR v roku 2021 na realizáciu architektonicko - historického výskumu a v roku 2022 na obnovu krovu a strechy tejto národnej kultúrnej pamiatky.
