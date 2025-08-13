< sekcia Ekonomika
V Belgicku sú malé elektromobily najviac objednávané ako firemné autá
Podľa údajov spoločnosti Arval v radoch belgických podnikateľov a firiem sú najobľúbenejšie cenovo dostupné elektromobily Kia EV3 a Škoda Elroq. Prvú trojku uzatvára značka BMW iX1.
Autor TASR
Brusel 13. augusta (TASR) - V Belgicku sú menšie elektromobily čoraz viac používané ako firemné autá a predbehli vozidlá so spaľovacím motorom. V stredu to uviedol denník The Brussels Times s odvolaním sa na údaje lízingovej spoločnosti Arval, informuje spravodajca TASR.
Denník upozornil, že podľa najnovších zistení spoločnosti Arval sa po prvýkrát dva typy menších elektromobilov na batérie (BEV) dostali na vrchol najobjednávanejších firemných áut v Belgicku.
Podľa predstaviteľov Arval Mobility Observatory Belgium sa malé elektromobily „zlepšujú vo všetkých oblastiach a sú tiež lacnejšie, čo znamená, že sú dostupnejšie“ a z pohľadu firemných objednávok začali predbiehať svojich konkurentov so spaľovacími motormi.
Až 85,5 % z celkového počtu áut, ktoré si podnikateľský sektor v Belgicku objednal cez Arval v prvej polovici tohto roka, sú plne elektrické vozidlá. Podiel elektrických áut na nových objednávkach naďalej stabilne rastie. Len 8,19 % nových objednávok boli autá na benzín alebo naftu a asi 6 % tvorili objednávky na plug-in hybridy.
Podľa údajov spoločnosti Arval v radoch belgických podnikateľov a firiem sú najobľúbenejšie cenovo dostupné elektromobily Kia EV3 a Škoda Elroq. Prvú trojku uzatvára značka BMW iX1.
„Tieto autá teraz prekonávajú svojich konkurentov s benzínovým motorom, čo sa týka celkových nákladov na vlastníctvo - celkových nákladov vrátane údržby, ďalších služieb a daní. V minulosti to bolo naopak. Menšie elektromobily si často počínajú rovnako dobre, čo sa týka dojazdu a výkonu, ako väčšie modely spred niekoľkých rokov,“ uviedol pre médiá Christophe Janssen, vedúci oddelenia mobility v Arval Mobility Observatory Belgium.
The Brussels Times za pozoruhodné považuje, že americký výrobca elektromobilov Tesla, ktorý si v minulých rokoch so svojim Modelom 3 a Y zabezpečil trvalé miesto v rebríčku najpopulárnejších úžitkových vozidiel v Belgicku, sa teraz s Modelom 3 umiestnil iba na 11. mieste a s Modelom Y na 14. mieste firemných objednávok.
Ďalším zistením je, že zatiaľ čo čínske značky automobilov sa postupne etablujú v európskych krajinách ako Nórsko a Spojené kráľovstvo, v Belgicku sa im to ešte prostredníctvom lízingového trhu nepodarilo. Arval ako možné vysvetlenie uvádza vysoké dovozné dane EÚ na čínske elektromobily, čo zvyšuje konečnú cenu pre domácich používateľov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)