V Beluši otvorili novú montážnu halu pre program CV90

Beluša 27. septembra (TASR) - Približne šesť miliónov eur investovala belušská strojárska firma Koval Systems do výstavby novej montážnej haly prioritne určenej na výrobu a kompletnú montáž veží pre pásové obrnené vozidlo CV90. Ako pri piatkovom slávnostnom otvorení haly uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti Ján Michálek, halu postavili na ploche 4500 metrov štvorcových počas jedného roka.



Belušská firma postavila halu po tom, čo v apríli minulého roka podpísala kontrakt s britsko-švédskou spoločnosťou BAE Systems Hägglunds. "Celková čiastka do výstavby novej haly a technológií sa blíži k čiastke 15 miliónov eur, pričom sme v uplynulom roku vytvorili 25 nových pracovných miest. Do konca roka 2025 očakávame rozšírenie počtu zamestnancov zhruba o ďalších 100 a v horizonte troch rokov by sa tento počet mohol zvýšiť o ďalších 100 - 150 zamestnancov," uviedol Michálek.



Britsko-švédska spoločnosť BAE Systems Hägglunds dodá najmodernejšie vozidlá CV90 Ozbrojeným silám SR. Generálny riaditeľ Tommy Gustafsson-Rask potvrdil, že 40 percent hodnoty kontraktu bude dodaných slovenskými firmami. "CV90 je pokročilými schopnosťami a digitálnymi technológiami vybavené a v celosvetovom meradle úspešné vozidlo, ktoré prešlo aj náročnými bojovými podmienkami. Sme radi, že na jeho produkcii sa môžu podieľať aj naši slovenskí partneri," zdôraznil Gustafsson-Rask.



Doplnil, že firmy z dodávateľského reťazca BAE Systems Hägglunds získavajú prístup aj na trhy ďalších používateľských krajín. Dôkazom je skutočnosť, že Koval Systems oficiálne získala kontrakt aj na dodávku skeletu veží pre české CV90, ktorý zástupcovia spoločností taktiež v piatok podpísali.



Slovensko podpísalo so Švédskom medzivládnu dohodu o akvizícii 152 kusov pásových obrnených vozidiel CV90 s 35 mm kanónom koncom roka 2022. Prvé obrnené vozidlá pre Ozbrojené sily SR by mali byť dodané v roku 2026 a postupne nahradia dosluhujúcu techniku pozemných síl, ktorá je stará pol storočia.