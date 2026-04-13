V Beluši začali s výstavbou zariadenia pre seniorov za 3,6 milióna eur
Obec Beluša ako jediná z púchovského okresu a jedna z mála v rámci Trenčianskeho kraja prevádzkuje svoje vlastné zariadenie opatrovateľskej starostlivosti celoročnou pobytovou starostlivosťou.
Autor TASR
Beluša 13. apríla (TASR) - V obci Beluša v Púchovskom okrese odštartovala výstavba obecného zariadenia pre seniorov s kapacitou 40 klientov. Celkové náklady vrátane vnútorného vybavenia predstavujú sumu 3,5 - 3,6 milióna eur. Asi 2,75 milióna eur bude tvoriť úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, približne 900.000 eur dofinancuje obec. Informovala o tom Jana Huliačková zo sekretariátu starostu obce.
Obec Beluša ako jediná z púchovského okresu a jedna z mála v rámci Trenčianskeho kraja prevádzkuje svoje vlastné zariadenie opatrovateľskej starostlivosti celoročnou pobytovou starostlivosťou. Aktuálne ponúka sociálnu službu pre 15 klientov. Dopyt však dlhodobo prevyšuje ponuku, preto bola vízia nového zariadenia pre seniorov jedna z kľúčových priorít vedenia obce.
Lôžková časť pre klientov so samostatnými bezbariérovými kúpeľňami bude mať kapacitu 40 klientov. Súčasťou bude oddychová záhrada s altánkom a lavičkami. Pred budovou bude parkovisko s takmer 30 miestami pre zamestnancov a návštevníkov zariadenia.
Zariadenie bude mať prízemie a jedno nadzemné podlažie. Časť bude tvoriť zariadenie pre seniorov, druhá časť bude určená na prevádzku zariadenia. Na streche sa plánujú umiestniť fotovoltické panely. Nové zariadenie bude spĺňať vysoké energetické nároky s moderným vzhľadom a funkčnosťou.
Stavebná časť projektu bude trvať 14 mesiacov, následne budú zariaďovať kompletný interiér. Prvých klientov by mohli prijať koncom roka 2027.
Obec Beluša ako jediná z púchovského okresu a jedna z mála v rámci Trenčianskeho kraja prevádzkuje svoje vlastné zariadenie opatrovateľskej starostlivosti celoročnou pobytovou starostlivosťou. Aktuálne ponúka sociálnu službu pre 15 klientov. Dopyt však dlhodobo prevyšuje ponuku, preto bola vízia nového zariadenia pre seniorov jedna z kľúčových priorít vedenia obce.
Lôžková časť pre klientov so samostatnými bezbariérovými kúpeľňami bude mať kapacitu 40 klientov. Súčasťou bude oddychová záhrada s altánkom a lavičkami. Pred budovou bude parkovisko s takmer 30 miestami pre zamestnancov a návštevníkov zariadenia.
Zariadenie bude mať prízemie a jedno nadzemné podlažie. Časť bude tvoriť zariadenie pre seniorov, druhá časť bude určená na prevádzku zariadenia. Na streche sa plánujú umiestniť fotovoltické panely. Nové zariadenie bude spĺňať vysoké energetické nároky s moderným vzhľadom a funkčnosťou.
Stavebná časť projektu bude trvať 14 mesiacov, následne budú zariaďovať kompletný interiér. Prvých klientov by mohli prijať koncom roka 2027.