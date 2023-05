V Bielom dome sa schádzajú vyjednávači, aby rokovali o dlhovom strope

Washington 24. mája (TASR) - Predseda americkej Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy v stredu oznámil, že posiela do Bieleho domu republikánskych vyjednávačov, aby dokončili rokovania o dlhovom strope. Ale upozornil, že pozície oboch strán sú "stále vzdialené", aj keď sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte s prezidentom Joeom Bidenom. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Dohoda o dlhovom strope viazne, keďže republikáni pod vedením McCarthyho chcú radikálne zoškrtať výdavky federálnej vlády, čo demokrati odmietajú.



Čas na uzavretie dohody sa pritom kráti. Ministerka financií Janet Yellenová v stredu opäť upozornila, že je "takmer isté", že bez zvýšenia dlhového stropu nebude mať vláda už 1. júna dostatok peňazí na zaplatenie svojich účtov.



"Už teraz vidíme určitý stres na trhoch so štátnymi dlhopismi," povedala Yellenová na podujatí Wall Street Journal.



Politická patová situácia posúva krajinu bližšie ku kríze, otriasa finančnými trhmi a ohrozuje globálnu ekonomiku.



McCarthy, povzbudzovaný tvrdou konzervatívnou väčšinou v Snemovni reprezentantov, sa nenechal ovplyvniť protiponukou Bieleho domu na zmrazenie výdavkov.



"Zmrazenie nebude fungovať," povedal McCarthy. "Musíme minúť menej ako minulý rok. To je východiskový bod," dodal.



Pripustil, že pozície oboch strán sú stále veľmi vzdialené, ale zostáva optimistom a verí, že je možné dosiahnuť pokrok. Tvrdí tiež, že nie je jeho chyba, že Washington smeruje ku kríze a obvinil Biely dom, že odmietol rokovať skôr, keď republikáni konali s cieľom znížiť výdavky.