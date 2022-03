V. Bilčík vyzval EK, aby pomohla pri odpájaní sa EÚ od ruského plynu

Brusel 25. marca (TASR) - Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu) v piatok v otvorenom liste, pod ktorý sa podpísalo 20 europoslancov z troch najväčších politických frakcií Európskeho parlamentu (EP), vyzval najvyšších predstaviteľov Európskej komisie (EK), aby by európskym krajinám pomohli odstrihnúť sa od dodávok ruského plynu. Informuje spravodajca TASR.



Bilčík spresnil, že ním iniciovaný list je adresovaný predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej, eurokomisárke pre energetiku Kadri Simsonovej a eurokomisárovi pre susedstvo a rozšírenie Olivérovi Várhelyimu.



Podľa jeho slov predmetom výzvy európskych zákonodarcov je, aby exekutíva EÚ pomohla európskym krajinám odstrihnúť sa od dodávok ruského plynu.



Po viacerých konzultáciách so špičkovými odborníkmi na energetiku Bilčík navrhol, aby sa opätovne začali rokovania medzi Španielskom a Francúzskom a obnovila sa výstavba plynovodu MIDCAT, ktorá bola v roku 2019 zastavená. Upozornil na chýbajúce prepojenia medzi Španielskom a Portugalskom a spresnil, že Španielsko má množstvo terminálov na skvapalnený plyn (LNG), nemá však dostatočné prepojenie s Francúzskom, aby skvapalnený plyn mohol byť prepravený do ostatných krajín eurobloku



Signatári listu odporúčajú tiež urýchlené dobudovanie prípojky Waidhaus medzi Nemeckom a Českou republikou, aby bolo možné prepraviť plyn aj na Slovensko a do krajín v susedstve EÚ.



K odporúčaniam poslancov EP patrí aj návrh zahrnúť krajiny západného Balkánu, Ukrajinu a Moldavsko do plánov EÚ na zaistenie dostatočných zásob plynu na nadchádzajúcu zimu, pričom eurokomisia by mala podporovať projekty, ktoré zaistia, aby tieto krajiny boli lepšie prepojené s krajinami EÚ.



"Tieto projekty by mali byť financované z eurofondov ako dôležité projekty spoločného európskeho záujmu," vysvetlil Bilčík.



Slovenský europoslanec upozornil, že mocenský režim v Kremli využíva dodávky zemného plynu do Európy na svoje svoje politické ciele a drží Úniu, najmä však krajiny strednej Európy ako rukojemníkov.



"EÚ musí čo najskôr zabezpečiť, aby nákupom fosílnych palív z Ruska nepriamo nefinancovala dobyvačnú vojnu Ruska na Ukrajine," zdôraznil Bilčík.



Pod spoločný list sa podpísalo 20 europoslancov z 11 členských krajín EÚ a z politických frakcií ľudovcov, liberálov a socialistov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)