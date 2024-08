V blízkosti obce Šarišské Jastrabie chcú vybudovať biometánovú stanicu

Šarišské Jastrabie 16. augusta (TASR) - V blízkosti obce Šarišské Jastrabie, okres Stará Ľubovňa, chcú vybudovať biometánovú stanicu (BMS) na energetické spracovanie biomasy a bioodpadu. Zámer prešiel procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Na základe komplexného posúdenia navrhovanej činnosti, hodnotení a stanovísk príslušných orgánov a verejnosti ho odporučili schváliť. Vyplýva to zo zverejnených informácií procesu EIA. Investorom stavby je spoločnosť Fobos SWM energy.



Spracovateľom záverečného stanoviska bol odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Starej Ľubovni v súčinnosti s tamojším regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú na úrovni približne 18 miliónov eur. Odhadovaný termín ukončenia výstavby je december 2025.



"Stavba bioplynovej časti stanice bude slúžiť na ekologické a účinné spracovanie biomasy k produkcii bioplynu a následne biometánu z obnoviteľných zdrojov energie. Vstupná biomasa bude vo fermentačných nádržiach spracovávaná anaeróbnym kvasením. Medziproduktom bude bioplyn, ktorý sa bude čistiť na kvalitu zemného plynu - biometánu. Výstupom tak bude biometán, ktorý bude tlakovaný a následne vtláčaný do distribučnej plynárenskej siete zemného plynu," uvádza sa v zámere.



Základnou surovinou pre výrobu plynu v navrhovanej činnosti je kukuričná siláž s odhadovanou ročnou spotrebou na úrovni 83 ton. Územie areálu BMS sa nachádza v poľnohospodárskej oblasti obce Šarišské Jastrabie. "V procese výroby biometánu môžu byť zhodnotené aj biologicky rozložiteľné odpady mimo kuchynského odpadu. Navrhovateľ v rámci procesu využije maximálne do 5000 ton odpadu za rok," uvádza sa ďalej v materiáli s tým, že prevádzkou bioplynovej stanice nebude dochádzať k vypúšťaniu bioplynu do ovzdušia. Všetok vyprodukovaný bioplyn bude totiž v celom objeme spracovaný v inštalovanej biometánovej časti. Projekt ráta s ročnou produkciou biometánu na úrovni viac ako 11 miliónov Nm.



Starosta obce Šarišské Jastrabie Ľubomír Rešetár predpokladá, že po schválení procesu EIA bude nasledovať územné a stavebné konanie. "Je to na pozemkoch cirkvi, ktoré majú už niekoľko rokov v prenájme, schválila to aj cirkevná rada. Na zastupiteľstve sme sa tiež zhodli, že tomu nechceme brániť a schválili sme to," uviedol pre TASR.