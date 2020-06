V bohunickej elektrárni vykonali unikátnu prepravu reaktora

Jaslovské Bohunice 2. júna (TASR) - Jednu z najzložitejších operácií projektu vyraďovania jadrovej elektrárne (JE) V1 v Jaslovských Bohuniciach – prepravu 200 ton vážiacej tlakovej nádoby reaktora - realizovala ako prvá na svete počas uplynulého víkendu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS). Informovala o tom jej hovorkyňa Miriam Žiaková.



"Operácii predchádzali mesiace príprav, technických rokovaní, projektovania, výroby manipulačných prostriedkov a schvaľovania potrebnej dokumentácie dozornými orgánmi," konštatoval člen predstavenstva a riaditeľ divízie vyraďovania V1 Tomáš Klein. Uviedol, že nádobu reaktora, ktorá so závesnými systémami vážila 204 ton, bolo potrebné prepraviť zo šachty reaktora 1. bloku do bazéna mokrej fragmentácie. Takýto proces sa v prípade elektrárne typu VVER 440 uskutočnil prvýkrát na svete práve na Slovensku.



Posledné prípravné činnosti vykonali v sobotu (30. 5.), o 9.45 h sa začal samotný transport prostredníctvom hlavného žeriava v reaktorovej sále s nosnosťou 250 ton. Približne o 13.00 h tlakovú nádobu položili na pripravenú plošinu v bazéne pracoviska mokrej fragmentácie a transport úspešne ukončili. Realizáciou tejto náročnej operácie sa podľa spoločnosti dosiahol významný míľnik procesu vyraďovania JE V1.



Kľúčový projekt vyraďovania - demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu - začala spoločnosť uskutočňovať koncom roka 2017 v spolupráci s konzorciom spoločností Westinghouse Španielsko, Westinghouse Švédsko a Výskumným ústavom jadrových elektrární v Trnave. "Jednou z hlavných úloh projektu je demontáž a fragmentácia tlakových nádob a vnútorných častí reaktorov, teda najaktívnejších častí elektrárne, ktorých rádioaktivita predstavuje takmer 100 % celkovej rádioaktivity elektrárne," uviedol Klein.



V období rokov 2018 a 2019 spoločnosť absolvovala náročný proces prípravy a schvaľovania projektovej dokumentácie, získanie povolení na výstavbu pracovísk na fragmentáciu aktivovaných zariadení a schválenie dokumentácie dôležitej z pohľadu jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Po skončení výstavby bazénov a ich úspešnej kolaudácii sa začala realizácia transportov týchto aktivovaných zariadení do novovybudovaných bazénov fragmentačných pracovísk.



JAVYS zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Pri všetkých svojich aktivitách kladie dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.