V Bojniciach chcú vybudovať športovo-rekreačný a ubytovací komplex

Bojnice 25. októbra (TASR) - Súkromný investor plánuje v Bojniciach vybudovať športovo-rekreačný a ubytovací komplex. Výstavbu polyfunkčnej haly a ubytovacích kapacít odôvodnil napĺňaním cieľov rozvoja mesta, do komplexu plánuje investovať viac ako dva milióny eur.



"Účelom zámeru je výstavba komplexu dvoch budov pre poskytovanie komplexných služieb v oblasti športovo-rekreačnej halovej vybavenosti, najmä aktívnej športovej regenerácie, rekondičnej vybavenosti prioritne pre seniorov, rekreačnej relaxačnej oblasti a kultúrnych aktivít pobytového charakteru vrátane zázemia a dopravnej vybavenosti," uviedla spoločnosť I.T.E.S.A. so sídlom v Bojniciach v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Komplex bude podľa nej pozostávať z polyfunkčnej haly pre športové a kultúrne vyžitie s hygienickým a administratívnym zázemím. Druhá budova bude slúžiť na ubytovanie, prioritne ako zázemie pri turnusoch rekondičných pobytov.



Firma chce komplex vybudovať na pozemkoch mimo zastavaného územia Bojníc, ktoré sú vedené ako ostatné plochy a nachádzajú sa v blízkosti hotela na Jánošíkovej ulici.



"Základný dôvod pre realizáciu investičného zámeru v danej lokalite vyplýva z napĺňania cieľov rozvoja mesta, ktoré sú zadefinované v územnom pláne mesta. Ten okrem iného rieši aj rozvojové plochy pre športovo-rekreačné zázemie v súlade s významom mesta a podmienkami v oblasti kúpeľno-rekreačných a rehabilitačných aktivít," uviedla spoločnosť v zámere.



Realizáciou zámeru podľa nej dôjde k optimálnemu využitiu územia vzhľadom na súčasný nevyužitý priestor, ktorý má byť problematický z pohľadu potenciálnej využiteľnosti vo vzťahu k ekológii a životnému prostrediu. "Vytvorením kvalitného zariadenia na rekreačné účely bude mať prevádzka priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo, pretože prispieva k vytvoreniu podmienok na rekreáciu a oddych," skonštatovala.



Celkové orientačné náklady firma odhadla na 2.028.972 eur. S realizáciou zámeru chce začať v závislosti od získania územného rozhodnutia, to predpokladá v budúcom roku.