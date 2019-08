V Bratislave bolo v 2. štvrťroku v ponuke vyše 1,8 mil. m2 kancelárií

Transakcie uzatvorené počas druhého štvrťroka dosiahli celkovú výmeru necelých 80.000 m2.

Bratislava 4. augusta (TASR) – Celková ponuka kancelárskych priestorov dosiahla v druhom kvartáli 2019 v Bratislave viac ako 1,8 milióna metrov štvorcových (m2). Médiá o tom informovalo Bratislava Research Forum (BRF) s tým, že 62 % ponuky tvoria priestory v štandarde A a 38 % v štandarde B.



„Prerokovania súčasných nájmov v tomto kvartáli predstavovali 66 % všetkých transakcií, nové nájmy tvorili 33 % a expanzie prenajatých plôch predstavovali 1 % všetkých transakcií," uvádza BRF.



V druhom kvartáli 2019 sa uskutočnili dve veľké transakcie na kancelárskom trhu v hlavnom meste, renegociácie vo výmere 19.811 m2 a 18.000 m2. Obe spoločnosti pôsobia v IT segmente. Okrem týchto transakcií bolo zaznamenaných ďalších 11 väčších transakcií, každá o výmere nad 1000 m2. V druhom kvartáli tohto roka dominovali na trhu transakcie spoločností z IT sektora (63 %).



V druhom kvartáli bola podľa BRF skolaudovaná budova Westend Plazza s celkovou výmerou 33.000 m2 v lokalite Patrónka. Vo výstavbe zostáva v Bratislave sedem kancelárskych budov, ktoré v rokoch 2019 a 2020 prinesú na trh približne 118.000 m2 moderných kancelárskych priestorov.



Výška nájomného ostala v druhom štvrťroku na nezmenenej úrovni, a to 17 eur/m2/mesiac. Miera neobsadenosti sa v druhom kvartáli zvýšila na 8,06 % z predchádzajúcich 7,75 % v predošlom kvartáli, uzatvára Bratislava Research Forum.