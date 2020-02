V Bratislave bolo v 4. štvrťroku v ponuke 1,8 milióna m2 kancelárií

Bratislava 8. februára (TASR) – Celková ponuka kancelárskych priestorov v štvrtom štvrťroku 2019 dosiahla viac ako 1,8 milióna štvorcových metrov (m2). Z tejto ponuky 62 % tvoria kancelárske priestory v štandarde A, tie v štandarde B predstavujú 38 %. Vyplýva to z výsledkov trhu kancelárskych priestorov, ktoré zverejnila Bratislava Research Forum (BRF).



Na bratislavskom kancelárskom trhu podľa údajov BRF vo štvrtom kvartáli pribudli tri budovy, a to The Corner, Blumenau, Bezručova Offices. Vo výstavbe zostáva v Bratislave desať kancelárskych budov, ktoré v rokoch 2020 a 2021 prinesú na trh približne 130.000 m2 moderných kancelárskych priestorov.



V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 32 budov, v celkovej výmere viac ako 621.000 m2 alebo 34 % z celkového objemu, jeden z certifikátov zelenej budovy alebo trvalo udržateľnej budovy, a to certifikáciu LEED alebo BREEAM.



Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas štvrtého kvartálu 2019, dosiahli celkovú výmeru necelých 62.000 m2. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2019 to predstavuje nárast o 133 % prenajatej výmery. "Prerokovania súčasných nájmov v tomto kvartáli predstavovali 57 % všetkých transakcií, nové nájmy tvorili 24 %, expanzie prenajatých plôch predstavovali 2 % a prednájmy tvorili 17 % všetkých transakcií," priblížilo BRF.



Vo štvrtom kvartáli 2019 sa na trhu prenájmu kancelárskych priestorov udiali štyri transakcie väčšie ako 3000 m2, z toho tri renegociácie a jeden prednájom. Okrem týchto transakcií bolo podľa údajov BRF zaznamenaných ešte sedem ďalších transakcií, ktoré presiahli výmeru 1000 m2. V tomto období dominovali na trhu transakcie spoločností z IT sektora, ktoré tvorili 61 %, a z oblasti profesionálnych služieb, ktoré predstavovali 14 %.



Miera neobsadenosti sa v poslednom štvrťroku vlaňajška znížila na 8,73 % z predchádzajúcich 8,80 % v treťom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola podľa BRF zaznamenaná v Bratislave III (3,57 %), nasledovaná je Bratislavou I (6,38 %), Bratislavou V (6,94 %) a Bratislavou II (9,40 %). Najvyššia miera neobsadenosti je v časti Bratislava IV, ktorá je na úrovni 30,09 %.



Najvyššie dosiahnuté nájomné, ktoré sa vzťahuje na nové kancelárske jednotky s najvyšším štandardom v najlepších lokalitách, zostalo na nezmenenej úrovni 17 eur na štvorcový meter na mesiac.