V Bratislave je možné pripomienkovať navrhované zmeny parkovania PAAS

Bratislava 28. apríla (TASR) - Mesto Bratislava pripravuje viaceré zmeny pravidiel v rámci systému celomestského regulovaného parkovania (PAAS). Niektoré z nich si vyžiadajú zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré môžu popri mestských častiach pripomienkovať od piatka aj samotní obyvatelia. Urobiť tak môžu do 9. mája. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



"Po vyhodnotení pripomienok predložíme návrh zmien na májové zasadnutie mestského zastupiteľstva," približuje bratislavský magistrát.



Návrh zmien napríklad rozšíri možnosti platby parkovného, a to aj formu SMS. Zmeny sa týkajú tiež samotných parkovacích kariet, vydávania rezidentských parkovacích kariet, zlacnenia abonentských kariet v drahších zónach či používania bonusovej karty. Navyšuje sa tiež počet návštevníckych hodín pre prijímateľov sociálnej a zdravotnej starostlivosti, pre registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb sa zavádza možnosť získať zľavovú parkovaciu kartu. Súčasťou zmien VZN má byť aj návrh nových zón v mestských častiach, do ktorých sa bude systém regulácie rozširovať.



Návrh zmien je zverejnený na webe hlavného mesta. Pripomienky môžu obyvatelia posielať do 9. mája prostredníctvom e-mailovej adresy parkovanie@bratislava.sk, poštou alebo osobne na podateľni bratislavského magistrátu.



PAAS, ktorý mesto označuje ako jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Neskôr pribudli postupne viaceré zóny v Ružinove a v Starom Meste zóna Hlavná stanica-Blumentál. PAAS plánujú tento rok spustiť aj v bratislavskej Dúbravke v zóne Záluhy-východ, rozšíriť by sa mal aj do časti Dvory V, VI a v časti Hájov v okolí Šustekovej ulice v Petržalke.