Bratislava 13. augusta (TASR) – V Bratislave je registrovaných 9,2 % z celkového počtu súkromných áut na Slovensku, v Bratislavskom kraji je to 14,1 %. Vyplýva to z analytickej publikácie Štatistického úradu (ŠÚ) SR s názvom Krajské mestá z pohľadu kvality života.



K 1. januáru 2019 jazdilo po slovenských cestách 1.895.884 súkromných áut. Ich počet od roku 2013 vzrástol o 18,6 %. Súkromné motorové vozidlá pribudli medzi rokmi 2013 až 2019 takmer vo všetkých krajských mestách, ich počet vzrástol najmä v dvoch najväčších, v Bratislave o 43.000 a v Košiciach o takmer 17.000 áut.



Počet týchto vozidiel podľa ŠÚ SR klesol len v Trnave, a to o viac ako 700. Toto mesto malo pritom v roku 2013 v rámci krajských miest najviac áut v prepočte na tisíc obyvateľov. V roku 2019 najviac áut na tisíc obyvateľov pripadlo na Bratislavčanov a v celom Bratislavskom kraji. V rámci funkčných mestských oblastí krajských miest sa počet súkromných motorových vozidiel zvýšil vo všetkých.