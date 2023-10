V Bratislave má vyrásť butikový projekt Ganz House

Bratislava 3. októbra (TASR) - Na novom mestskom bulvári pri Dunaji v Bratislave by mal pribudnúť multifunkčný butikový projekt Ganz House. Vyrásť by mal na trojuholníkovom pozemku medzi Pribinovou a Čulenovou ulicou. Projekt, za ktorým stojí developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE), má právoplatné stavebné povolenie.



"Po vyše troch rokoch stavebných prác je pokračovanie multifunkčného komplexu Eurovea vo finále a my pokračujeme plynulo ďalej s butikovým projektom Ganz House. Výstavbu odštartujeme začiatkom budúceho roka," konštatuje výkonný riaditeľ spoločnosti Pavel Pelikán s tým, že dokončenie je naplánované na prvú polovicu 2026.



Rezidenčná časť prinesie na ôsmich podlažiach 58 bytov a osem apartmánov rôznych veľkostí. Administratívna časť poskytne na deviatich podlažiach 10.000 metrov štvorcových butikových kancelárií. V podzemnej garáži má byť 200 parkovacích miest, vrátane nabíjacích staníc elektromobilov či cyklistického zázemia.



Názov projektu je inšpirovaný značkou prvých bratislavských električiek od firmy Ganz Budapest, ktoré pred storočím premávali v tomto bývalom priemyselnom srdci Bratislavy. Neďaleko budúceho projektu stála aj Centrála pouličnej elektrickej dráhy. Názov zároveň podľa developera vyjadruje kontinuitu s trojjazyčnou históriou mesta.