V Bratislave odštartovalo podujatie Roadshow 2025 zamerané na seniorov
Roadshow 2025 v najbližších týždňoch zamieri cez stredné Slovensko až na východ.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) otvoril v Bratislave sériu podujatí Roadshow 2025, ktoré sa budú konať na deviatich miestach po celom Slovensku. Cieľom je ukázať, že digitálny svet môže byť pre seniorov nielen užitočný, ale aj zábavný a bezpečný, informovalo vo štvrtok Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„Nástrahy sú obrovské. Čelíme mnohým výzvam. V dobe pred internetom bola doba pomalšia, dnes je omnoho rýchlejšia. Seniori sú často doma bez svojich detí, je dôležité baviť sa s nimi na túto tému,“ uviedol Migaľ na úvod podujatia.
Roadshow 2025 v najbližších týždňoch zamieri cez stredné Slovensko až na východ. Na každom mieste čaká na seniorov bohatý program plný prednášok o moderných technológiách, bezpečnosti na internete, boji proti hoaxom či finančnej gramotnosti. Podujatia v rámci Roadshow 2025 sú bezplatné.
„Nejde len o zručnosti, ako ovládať jednoduché aplikácie, to dokáže dieťa, človek v produktívnom veku aj senior. Dôležitejšie je sústrediť sa na ten obsah. Chrániť seniorov pred podvodníkmi, ktorí chcú z nich vytiahnuť ťažko zarobené peniaze, je jednou z mojich priorít, nielen politických, ale aj ľudských,“ zdôraznil minister.
Na podujatiach si seniori môžu vyskúšať rôzne digitálne aplikácie, navštíviť výstavné stánky partnerov, získať praktické materiály a porozprávať sa s odborníkmi. Na mieste sa môžu tiež zaregistrovať do projektu Digitálni seniori a pokračovať v bezplatnom vzdelávaní, ktoré im pomôže zvládnuť moderné technológie a uľahčí každodenný život.
Projekt Digitálni seniori učí dôchodcov nad 65 rokov a zdravotne znevýhodnených ľudí nad 18 rokov základné digitálne zručnosti, aby sa nestratili v online svete. Každý dostane zadarmo kvalitný tablet s dátovými balíkmi. Doteraz bolo vyškolených 46.000 ľudí z celého Slovenska. Na projekt je vyčlenených 41 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.
