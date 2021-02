V Bratislave otvorili ďalší úsek D4 medzi Vrakuňou a Seneckou cestou

Bratislava 11. februára (TASR) - V Bratislave otvorili ďalší úsek diaľnice D4, a to medzi Vrakuňou a Seneckou cestou (Ivanka Západ). Na svojom webe o tom informuje hlavný zhotoviteľ stavby D4R7 Construction.



Nový úsek sa začína v mimoúrovňovej križovatke Vrakuňa, kde nadväzuje na diaľnicu D4 v prevádzke Bratislava (juh) – Podunajské Biskupice – Vrakuňa. "Západne od obce Most pri Bratislave križuje preložku cesty II/572, prechádza mostom ponad rieku Malý Dunaj, obchádza letisko M. R. Štefánika a pokračuje v súbehu so Šúrskym kanálom západne od obce Ivanka pri Dunaji. Úsek končí v mimoúrovňovej križovatke Ivanka pri Dunaji (Senecká cesta)," priblížil zhotoviteľ.



Pre motoristov sa otvárajú výjazdové vetvy a priamy smer v križovatke Vrakuňa v smere od križovatky Bratislava-Východ, vjazdová vetva v križovatke Bratislava-Východ z cesty I/61 v smere od Bratislavy a vetva v smere od Senca, zjazdové vetvy v križovatke Vrakuňa z cesty II/572A. Taktiež priamy smer v križovatke Vrakuňa v smere od križovatky Podunajské Biskupice.



Z diaľničného obchvatu D4 je aktuálne už otvorený približne osemkilometrový úseku Bratislava (juh) – Podunajské Biskupice – Vrakuňa.



Projekt bratislavského nultého obchvatu zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami.