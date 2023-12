V Bratislave otvorili najväčší nabíjací hub na Slovensku

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovenský operátor siete nabíjacích staníc GreenWay Infrastructure uviedol v piatok do prevádzky najväčší nabíjací hub pre elektromobily na Slovensku. Počtom konektorov prispeje k rozvoju infraštruktúry pre elektromobilitu v Bratislave a širšom okolí. Informovali o tom generálny riaditeľ GreenWay Peter Badík a riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský.



Lokalita hubu v nákupnom centre medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou, blízko diaľnice a nemocnice, poskytuje podľa Badíka rýchle a efektívne nabíjanie pre všetkých elektromobilistov. Spoločnosť ho podľa neho vybudovala z vlastných zdrojov bez použitia dotácií.



"V aktuálnej fáze rozvoja elektromobility na Slovensku je budovanie podobných veľkých hubov nevyhnutnosťou, pretože bezproblémová dostupnosť služieb nabíjania je kľúčová pri rozhodovaní potenciálnych nových majiteľov elektrických vozidiel. Zároveň sme sa posunuli z nabíjačiek relatívne bežných rýchlostí do vyšších výkonov aj rýchlejšieho nabíjania," uviedol Križanský.



"Aktuálne máme na Slovensku v prevádzke presne 600 nabíjacích konektorov na 230 lokalitách, z čoho 220 konektorov je DC a 380 AC," dodal Badík. V rámci ich siete bude podľa neho do konca roka dostupných 3000 konektorov na viac ako 800 lokalitách.



"Aktuálne máme na Slovensku vyše 1700 nabíjacích bodov vo vyše 700 lokalitách, pričom ultrarýchlych nabíjacích bodov máme takmer 10 %. Z plánu obnovy máme 30 miliónov eur na výstavbu nabíjacích hubov, ktoré by mali takéto vysoké výkony. Práve v tejto téme potrebujeme veľmi rýchlo pridať, lebo potrebujeme do polovice roka 2026 postaviť vyše 200 nabíjacích bodov v desiatkach nabíjacích hubov po Slovensku," uzavrel Križanský.



Nabíjacia stanica podľa zástupcov GreenWay poskytuje systém energetického manažmentu, ktorý v reálnom čase vyhodnocuje potreby a obsadenosť jednotlivých konektorov a prispôsobuje tomu ich výkon. V podzemnej garáži centra sú dostupné nabíjacie možností s rôznymi výkonmi a konektormi - Delta 200 kW (2x CCS), Delta 150 kW (2x CCS), Delta slim 100 kW (2x CCS), Delta slim 50 kW (2x CCS + 1x AC) a Delta wallbox 25 kW (1x CCS a 1x CHAdeMO).