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V Bratislave pribudlo v 3. štvrťroku vyše 600 dostupných nových bytov
Dostupná ponuka bytov v nových projektoch dosiahla celkovo 4863 bytov v 113 projektoch, čo je aktuálne najviac za takmer desať rokov.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Počet dostupných nových bytov v Bratislave sa v treťom štvrťroku 2026 zvýšil medzikvartálne o vyše 600 jednotiek, medziročne vzrástol o 23 percent. Dostupná ponuka bytov v nových projektoch dosiahla celkovo 4863 bytov v 113 projektoch, čo je aktuálne najviac za takmer desať rokov. Vyplýva to z najnovšieho reportu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko, ktorý na základe údajov spoločnosti Bencont Investments monitoruje trh s obytnými nehnuteľnosťami v Bratislave. Informovala o tom v pondelok CBRE.
V treťom štvrťroku vstúpilo na trh 15 nových projektov a nových etáp existujúcich projektov. Čistá ponuka novostavieb sa zvýšila o 632 jednotiek. Celkovo sa v treťom štvrťroku v nových bratislavských projektoch predalo 664 bytov. V porovnaní s druhým štvrťrokom, počas ktorého sa predalo 652 bytov, ide o mierny nárast.
Najväčší podiel na celkovej ponuke si naďalej udržiava okres Bratislava II, na ktorý pripadá 31 percent dostupných bytov. V okresoch Bratislava II a IV je viac ako polovica všetkých bytov ponúkaných na bratislavskom trhu novostavieb.
„Ponukové ceny bytov zostali v treťom štvrťroku 2026 stabilné. Medzikvartálne sa priemerná ponuková cena zvýšila o 20 eur za štvorcový meter (m2) a dosahovala úroveň 5361 eur za m2. Priemerná výmera ponúkaných bytov bola 66 m2, predané byty mali v priemere 62 m2,“ uviedla výskumná konzultantka CBRE Slovensko Karolína Dlouhá.
V blízkej budúcnosti sa očakáva, že ceny zostanú prevažne stabilné. Zmeny pravidiel Národnej banky Slovenska pri poskytovaní hypotekárnych úverov, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od roku 2027, by podľa spoločnosti mohli podporiť dopyt zo strany ľudí kupujúcich prvú nehnuteľnosť, no zároveň obmedziť investičné nákupy.
Výška nájomného medziročne vzrástla o päť percent. „Pri prémiových lokalitách (Staré Mesto) dosahovala úroveň 19 eur za m2 na mesiac a v prípade sekundárnych lokalít (Ružinov, Nové Mesto, Petržalka) 16 eur za m2 na mesiac. V treťom štvrťroku došlo k zníženiu počtu dostupných bytov na prenájom,“ priblížila CBRE. Zatiaľ čo v druhom štvrťroku bolo dostupných 2195 bytov na prenájom, v treťom štvrťroku 1681. Medzikvartálne klesol počet bytov na prenájom o 23 percent.
Pri porovnaní s prvým štvrťrokom, počas ktorého bolo dostupných 2613 bytov na prenájom, je pokles ponuky ešte výraznejší. Počet bytov na prenájom klesol za uplynulý polrok o 932 jednotiek, teda o 36 percent.
Podľa Residential Health Indexu, ktorý porovnáva mesačné splátky hypotéky a nájomné za rovnakú nehnuteľnosť, zostáva platenie nájomného vzhľadom na aktuálne úrokové sadzby naďalej výhodnejšie ako splácanie hypotéky za porovnateľnú nehnuteľnosť. „Tento vývoj pretrváva od roku 2022, pričom v treťom štvrťroku 2026 sa rozdiel medzi nákladmi na bývanie ešte viac prehĺbil. Rozdiel medzi priemernou splátkou hypotéky (986 eur) a nájomným (739 eur) vzrástol z 233 eur v druhom štvrťroku na 248 eur v treťom štvrťroku,“ dodala CBRE.
V treťom štvrťroku vstúpilo na trh 15 nových projektov a nových etáp existujúcich projektov. Čistá ponuka novostavieb sa zvýšila o 632 jednotiek. Celkovo sa v treťom štvrťroku v nových bratislavských projektoch predalo 664 bytov. V porovnaní s druhým štvrťrokom, počas ktorého sa predalo 652 bytov, ide o mierny nárast.
Najväčší podiel na celkovej ponuke si naďalej udržiava okres Bratislava II, na ktorý pripadá 31 percent dostupných bytov. V okresoch Bratislava II a IV je viac ako polovica všetkých bytov ponúkaných na bratislavskom trhu novostavieb.
„Ponukové ceny bytov zostali v treťom štvrťroku 2026 stabilné. Medzikvartálne sa priemerná ponuková cena zvýšila o 20 eur za štvorcový meter (m2) a dosahovala úroveň 5361 eur za m2. Priemerná výmera ponúkaných bytov bola 66 m2, predané byty mali v priemere 62 m2,“ uviedla výskumná konzultantka CBRE Slovensko Karolína Dlouhá.
V blízkej budúcnosti sa očakáva, že ceny zostanú prevažne stabilné. Zmeny pravidiel Národnej banky Slovenska pri poskytovaní hypotekárnych úverov, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od roku 2027, by podľa spoločnosti mohli podporiť dopyt zo strany ľudí kupujúcich prvú nehnuteľnosť, no zároveň obmedziť investičné nákupy.
Výška nájomného medziročne vzrástla o päť percent. „Pri prémiových lokalitách (Staré Mesto) dosahovala úroveň 19 eur za m2 na mesiac a v prípade sekundárnych lokalít (Ružinov, Nové Mesto, Petržalka) 16 eur za m2 na mesiac. V treťom štvrťroku došlo k zníženiu počtu dostupných bytov na prenájom,“ priblížila CBRE. Zatiaľ čo v druhom štvrťroku bolo dostupných 2195 bytov na prenájom, v treťom štvrťroku 1681. Medzikvartálne klesol počet bytov na prenájom o 23 percent.
Pri porovnaní s prvým štvrťrokom, počas ktorého bolo dostupných 2613 bytov na prenájom, je pokles ponuky ešte výraznejší. Počet bytov na prenájom klesol za uplynulý polrok o 932 jednotiek, teda o 36 percent.
Podľa Residential Health Indexu, ktorý porovnáva mesačné splátky hypotéky a nájomné za rovnakú nehnuteľnosť, zostáva platenie nájomného vzhľadom na aktuálne úrokové sadzby naďalej výhodnejšie ako splácanie hypotéky za porovnateľnú nehnuteľnosť. „Tento vývoj pretrváva od roku 2022, pričom v treťom štvrťroku 2026 sa rozdiel medzi nákladmi na bývanie ešte viac prehĺbil. Rozdiel medzi priemernou splátkou hypotéky (986 eur) a nájomným (739 eur) vzrástol z 233 eur v druhom štvrťroku na 248 eur v treťom štvrťroku,“ dodala CBRE.