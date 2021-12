V Bratislave pribudne 80 nových autobusov v hodnote 19 miliónov eur

Bratislava 22. decembra (TASR) - V Bratislave bude môcť jazdiť ďalších 80 nových autobusov. Ide o "krátke" autobusy do 12,2 metra. Dopravný podnik Bratislava (DPB) podpísal rámcovú zmluvu na ich nákup v hodnote vyše 19 miliónov eur. Premávať by mohli v priebehu budúceho roka. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec.



Nové nízkopodlažné klimatizované vozidlá nahradia 12- až 14-ročné autobusy. Rámcovú zmluvu na dieselové vozidlá podpísal DPB na základe výsledku verejného obstarávania s úspešným uchádzačom, spoločnosťou SOR Libchavy.



Celkový objem zmluvy na 80 autobusov predstavuje 19.080.000 eur. "Autobusy v bratislavských farbách budú vybavené modernými koženkovými sedadlami, kvalitnými nerezovými držadlami a madlami, WiFi internetovým pripojením, USB nabíjačkami, systémom automatického počítania cestujúcich (APC) a fotobunkou nad každými dverami," priblížil hovorca.



Chlebovec ozrejmil, že nové vozidlá dodajú na základe jednej alebo viacerých objednávok podľa potrieb DPB. Dodacia lehota je stanovená do 12 mesiacov.