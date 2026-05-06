< sekcia Ekonomika
V Bratislave sa koncom mája uskutoční konferencia k e-fakturácii
Na podujatí vystúpia odborníci z Finančnej správy, ako aj zástupcovia Ministerstva financií SR, technologického sektora a odbornej komunity.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Praktické informácie pred spustením elektronickej fakturácie od 1. januára 2027 má podnikateľom priniesť odborná konferencia, ktorú organizuje Finančná správa (FS). Na konferencii, ktorá sa uskutoční 26. mája v Bratislave, vystúpi aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a prezident Finančnej správy (FS) Jozef Kiss. Informoval o tom hovorca FS Daniel Kováč.
„Konferencia je určená najmä zástupcom profesijných združení, podnikateľských asociácií, účtovných a živnostenských organizácií, ako aj ďalším odborníkom z praxe pripravujúcim sa na zmeny v oblasti fakturácie. Program sa zameria na legislatívne povinnosti, pripravenosť informačných systémov a na konkrétne kroky implementácie,“ priblížil Kováč.
Na podujatí vystúpia odborníci z Finančnej správy, ako aj zástupcovia Ministerstva financií SR, technologického sektora a odbornej komunity. Súčasťou programu budú diskusie o hlavných prínosoch elektronickej fakturácie pre štát aj podnikateľský sektor, no aj praktické riešenia pre malé, stredné aj veľké podniky - od jednoduchých nástrojov pre živnostníkov až po komplexné integračné riešenia pre väčšie spoločnosti.
Kapacita podujatia je 250 účastníkov, registrácia je možná na portáli FS.
„Konferencia je určená najmä zástupcom profesijných združení, podnikateľských asociácií, účtovných a živnostenských organizácií, ako aj ďalším odborníkom z praxe pripravujúcim sa na zmeny v oblasti fakturácie. Program sa zameria na legislatívne povinnosti, pripravenosť informačných systémov a na konkrétne kroky implementácie,“ priblížil Kováč.
Na podujatí vystúpia odborníci z Finančnej správy, ako aj zástupcovia Ministerstva financií SR, technologického sektora a odbornej komunity. Súčasťou programu budú diskusie o hlavných prínosoch elektronickej fakturácie pre štát aj podnikateľský sektor, no aj praktické riešenia pre malé, stredné aj veľké podniky - od jednoduchých nástrojov pre živnostníkov až po komplexné integračné riešenia pre väčšie spoločnosti.
Kapacita podujatia je 250 účastníkov, registrácia je možná na portáli FS.