Streda 6. máj 2026
V Bratislave sa koncom mája uskutoční konferencia k e-fakturácii

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Finančná správa SR

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Praktické informácie pred spustením elektronickej fakturácie od 1. januára 2027 má podnikateľom priniesť odborná konferencia, ktorú organizuje Finančná správa (FS). Na konferencii, ktorá sa uskutoční 26. mája v Bratislave, vystúpi aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a prezident Finančnej správy (FS) Jozef Kiss. Informoval o tom hovorca FS Daniel Kováč.

Konferencia je určená najmä zástupcom profesijných združení, podnikateľských asociácií, účtovných a živnostenských organizácií, ako aj ďalším odborníkom z praxe pripravujúcim sa na zmeny v oblasti fakturácie. Program sa zameria na legislatívne povinnosti, pripravenosť informačných systémov a na konkrétne kroky implementácie,“ priblížil Kováč.

Na podujatí vystúpia odborníci z Finančnej správy, ako aj zástupcovia Ministerstva financií SR, technologického sektora a odbornej komunity. Súčasťou programu budú diskusie o hlavných prínosoch elektronickej fakturácie pre štát aj podnikateľský sektor, no aj praktické riešenia pre malé, stredné aj veľké podniky - od jednoduchých nástrojov pre živnostníkov až po komplexné integračné riešenia pre väčšie spoločnosti.

Kapacita podujatia je 250 účastníkov, registrácia je možná na portáli FS.
