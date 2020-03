V Bratislave sa predstaví Predajňa roka 2019

Bratislava 5. marca (OTS) - Silným magnetom bude, šéf supermarketu K-Citymarket Järvenpää z Fínska, držiteľ ocenenia „Store Of The Year 2019“.7. novembra 2019 sa v Londýne udeľovali unikátne ocenenia IGD World Award: „Store Of The Year 2019“ pod záštitou EMS - European Supermarket Magazine. Z celkovej množiny vyše 900 supermarketov z celého sveta porota vybrala užší výber 9 nominovaných predajní z USA, Fínska, UK, Brazílie, Írska a Švajčiarska. Následne vybrala víťaza, jedinečnú predajňu K-Citymarket, patriacu do fínskej skupiny Kesko Food Ltd." popisuje nadšenie spoluzakladateľ konferencieRadisson Blu Carlton Hotel v Bratislave, privíta, komorného medzinárodného podujatia pre retailových profesionálov. V troch blokoch sa predstavia tri samostatné odborné témy: Telko, Šport a New Slovak Retail. Program tiež ozdobia výnimoční keynote rečníci, medzi iným práve Markku Hautula z Fínska. Všetky informácie o podujatí, program a profily rečníkov postupne pribúdajú na www.retail-innovations.com