V Bratislave sa za 1. polrok 2023 predalo 388 bytov v novostavbách

Bratislava 12. augusta (TASR) - V prvom polroku tohto roka sa v bratislavských novostavbách predalo 388 bytov. V hlavnom meste je tak aktuálne k dispozícii približne 3200 bytov či apartmánov, a to v rámci 90 rôznych projektov. Realitný trh v prvom polroku 2023 z pohľadu predajov v medziročnom porovnaní spomalil o 63 %, no spomalenie nebolo pre všetky projekty rovnaké. Informoval o tom startup BuiltMind, ktorý realizuje analýzu predajov nehnuteľností prostredníctvom softvéru, ktorý sleduje dáta predaja cez weby developerov.



BuiltMind eviduje v prvom kvartáli tohto roka 209 predaných bytov a v druhom 179. "Za úspechom jednotlivých projektov možno hľadať viaceré faktory. Jedným z nich môžu byť nové finančné nástroje. Tie poskytujú kupujúcim celý rad možností, ktoré predtým nemali, vrátane systémov rent-to-buy či garantovaním úrokových sadzieb. Developeri zameriavajúci sa na dostupnosť a transparentnosť tak uľahčujú kupujúcim proces nákupu nehnuteľnosti," uviedol CEO spoločnosti Martin Decký.



Na základe automatizovaného zberu dát boli za prvý polrok 2023 najpredávanejšími projektmi na bratislavskom trhu Čerešne od ITB Development, ktoré so 48 predajmi v prvom polroku dosiahli v Bratislave takmer 12-percetný podiel na trhu. Za nimi nasledovali Ovocné sady od JTRE Slovakia a Slnečnice od CRESCO Real Estate.



Podľa analytikov spoločnosti môžu priniesť oživenie trhu v hlavnom meste aj inovatívne finančné nástroje, ktoré developeri v Bratislave ponúkajú. Jednou z možností je garancia fixných úrokových sadzieb. "Vďaka fixným úrokovým sadzbám si kupujúci môžu byť istí, že budú platiť stálu úrokovú sadzbu počas dlhšej doby než tej, ktorú im stanovila banka. Nebudú sa tak musieť obávať výkyvov úrokových sadzieb, ktoré by mohli časom zvýšiť ich mesačné splátky," vysvetlil Decký.



Dodal, že uzamknutím pevnej úrokovej sadzby môžu kupujúci efektívnejšie plánovať svoje financie a mať istotu, že ich splátky zostanú dlhodobo prijateľné. "Garantované úrokové sadzby ponúkol práve developer ITB v tretej etape projektu Čerešne, a to vo výške 1,49 %," priblížil.



Developeri tiež ponúkajú kupujúcim svojich bytov nový finančný bonus, ktorý je možné uplatniť u tretej strany na vybavenie bytu nábytkom na mieru. K bonusu na vybavenie bytu sa záujemcovia o bývanie dostanú napríklad v projekte Zwirn, a to v prvej etape. "Tento bonus kupujúcim ušetrí starosti s vlastným zariaďovaním nového bývania a zároveň im môže poskytnúť možnosť spolupracovať s dizajnérom, ktorý im vytvorí interiér na mieru podľa ich preferencií a životného štýlu," uzavrel Decký.