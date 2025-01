V Bratislave sa začal veľtrh cestovného ruchu a gastra

Bratislava 30. januára (TASR) - V bratislavskej Inchebe začal vo štvrtok veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour a veľtrh Danubius Gastro. Tohtoročný ITF Slovakiatour zameraný na propagáciu cestovného ruchu ponúka po prvý raz kompletné zastúpenie všetkých slovenských regiónov a na podujatí sa zúčastní taktiež približne 80 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Kuby, Maďarska, Poľska, Slovinska a Tuniska, priblížila spoločnosť Incheba. Oba veľtrhy budú trvať do soboty 1. februára.



"Tohtoročnou novinkou veľtrhu je dominantné postavenie slovenského cestovného ruchu prezentované hlavnými partnermi veľtrhu, a to Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR a národnou organizáciou pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel," priblížila Incheba.



V rámci ponuky slovenského cestovného ruchu by mali odprezentovať možnosti na turistiku a trávenie voľného času aj Lesy SR a Vojenské lesy a majetky SR. Zahraničné krajiny zastúpené komerčnými subjektami ponúkajú návštevníkom cestovateľské možnosti v rámci celého sveta.



Na Danubis Gastro sa predstavuje viac ako 100 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Nemecka, Poľska, Rakúska a Talianska, pričom hlavným partnerom veľtrhu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré v samostatnej expozícii priblíži svoju činnosť a ponuku domácich výrobcov potravín.



"Počas veľtrhu sa odprezentujú tiež vystavovatelia so širokým zastúpením potravín a nápojov ako mliečne a mäsové výrobky, ryby, zelenina, pečivo, káva, pivo, víno, sirupy a šťavy, prísady do jedál, polotovary a tak ďalej. Návštevníci sa opäť môžu tešiť na obľúbenú zónu malých pivovarov, ktorá prináša rôznorodú ponuku piva z remeselných pivovarov zo Slovenska aj Česka," doplnil organizátor podujatia.