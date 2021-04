V Bratislave spustil developer prípravné práce na novom parku

Bratislava 28. apríla (TASR) – Na Račianskej ulici v Bratislave spustil developer Lucron v rámci rezidenčného komplexu Urban Residence prípravné práce na novom viacúčelovom parku s rozlohou 6000 štvorcových metrov. Momentálne tam realizuje sadové úpravy, stavbu oplotenia výbehu pre psy či práce na realizáciu spevnených plôch. Nový park definitívne ukončí výstavbu obytného komplexu. TASR o tom informoval investor.



Základom parku, ktorý má zmierniť prehrievanie prostredia, budú vzrastlé stromy v šesťmetrovom koridore s koreňovou sústavou umiestnenou pod úrovňou terénu. Vybrané druhy stromov sú odolné voči mestskému znečisteniu a dobre udomácnené v tunajšom podnebí. Ide o gledíčiu trojtŕňovú, čerešňu vtáčiu, hrab a okrasný ker tavoľník. Stromy a kríky do parku boli vyberané v spolupráci so záhradnými odborníkmi z Miestneho úradu bratislavského Nového Mesta.



"Nový park je zaujímavý aj tým, že na mieste, kde bol doslova betón, zrazu budú stromy, lavičky, detské ihrisko či ohradený výbeh pre psy," priblížil novomestský starosta Rudolf Kusý. Developer deklaruje, že park bude slúžiť rodičom s deťmi, mladým i starším ľuďom, ako aj psičkárom. Ihriskový mobiliár bude obsahovať herné prvky aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. V parku bude i pitná fontánka či napájadlá pre psy.



Rezidenčný komplex Urban Residence sa začal stavať v októbri roku 2016. Pozostáva z dvoch domov, ktoré lícujú Račiansku ulicu. Posledná, 12-podlažná výšková budova, má byť skolaudovaná na jar tohto roka.