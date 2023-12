V Bratislave testujú v premávke krátky hybridný trolejbus

Bratislava 12. decembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) testuje nový "krátky" trolejbus. Ide o hybridné 12-metrové vozidlo, ktoré sa počas jazdy pod trolejovým vedením dobíja a následne môže pokračovať aj na batériový pohon. Nový trolejbus si môžu cestujúci vyskúšať na linkách 44, 45 a 72. Po schválení vypraví do prevádzky všetkých 11 objednaných vozidiel. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec.



"Som rád, že za posledný rok sa nám podarilo masívne obnoviť vozidlový park trolejbusov. DPB týmto potvrdzuje pozíciu lídra v oblasti verejnej dopravy na Slovensku. Čo do inovácií, tak aj ekologického prístupu, ktorý zahŕňa aj transformáciu vybraných autobusových liniek na trolejbusové," skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Hybridné trolejbusy sú schopné samostatnej jazdy mimo trolejového vedenia na batériový pohon, podobne ako nové jednokĺbové trolejbusy a dvojkĺbové megatrolejbusy. Navyše, na rozdiel od elektrobusov sa batérie týchto hybridných trolejbusov dobíjajú počas jazdy alebo státia pod trolejovým vedením a nepotrebujú žiadnu dobíjaciu infraštruktúru. Vozidlá sú vybavené v štandarde, ktorý je cestujúcim známy z iných doposiaľ zakúpených vozidiel.



Nákup je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych fondov, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.