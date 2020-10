V Bratislave ukončili rekonštrukciu Pradiarne 1900 aj Silocentrály

Bratislava 25. októbra (TASR) – Rekonštrukcia budovy Pradiarne 1900, národnej kultúrnej pamiatky (NKP) a jednej z najvýznamnejších priemyselných pamiatok v Bratislave, bola ukončená. Rovnako sa ukončili aj rekonštrukčné práce na priľahlej budove Silocentrály, ktorá bola v minulosti "srdcom" bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Obe historické budovy budú súčasťou novej mestskej štvrte Zwirn.



"Rekonštrukčné práce na Pradiarni a priľahlej Silocentrále boli ukončené a začiatkom mesiaca bola podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré by v priebehu novembra malo nadobudnúť právoplatnosť," uviedol pre TASR Peter Dovala, riaditeľ developerských projektov spoločnosti YIT Slovakia.



Jednotlivé kroky dvojročného procesu rekonštrukcie investor konzultoval a schvaľoval s krajským pamiatkovým úradom, a to od materiálov, cez umiestnenie súčasných vzduchotechnických prvkov až po farebnosť a vzhľad stĺpov. "Významným symbolom budovy sú veľké okná. Časť okien sme zachovali, zrepasovali a navrátili im pôvodný oblý vzhľad z roku 1920," povedal Dovala. Zvyšná časť okien je nových, hliníkových s izolačným dvojsklom a pokovovaním proti slnečnému žiareniu. Vyrobené boli tiež podľa pôvodného dizajnu z roku 1920.



Výrazným prvkom budovy je podľa developera aj otvorený 'floor plán' po celej dĺžke a šírke poschodia, ktoré namiesto nosných stien držia liatinové stĺpy. "Tie boli zachované, očistené a vo vstupnej hale im bol navrátený aj pôvodný umelecký art deco motív," priblížil. Okrem toho bola nad rámec pamiatkovej ochrany obnovená i budova Silocentrály, ktorú sa developer rozhodol zachovať aj napriek tomu, že nie je národnou kultúrnou pamiatkou. "Po dôkladnej rekonštrukcii sa tak Silocentrála stane zaujímavou dominantou námestia, ktoré sa presklenou časťou prepojí so samotnou Pradiarňou," doplnil Dovala.



V súčasnosti sa realizujú 'fitouty' jednotlivých poschodí Pradiarne, teda priestory sa zariaďujú a vybavujú podľa potrieb ich budúcich nájomcov. Zmeniť sa má na kancelárske a obchodné priestory. Zároveň pokračuje výstavba severnej časti námestia, práce by mali byť dokončené začiatkom decembra, keď by sa mal do Pradiarne nasťahovať prvý nájomca. Zvyšná, väčšia časť námestia smerom k Páričkovej ulici, by mala byť dokončená v druhej polovici budúceho roka. V roku 2021 sa do Pradiarne nasťahujú aj zvyšní nájomcovia.



Uhorskú cvernovú továreň (s názvom Zwirn Fabrick) založili v roku 1900 obchodníci z Rakúska a Anglicka. Pradiareň bola od začiatku najimpozantnejšou stavbou areálu a nazývali ju aj Priemyselný palác. Jej unikátna konštrukcia pozostáva z liatinových stĺpov spolu s koľajnicovými nosníkmi, do ktorých sú zaklenuté stropné klenby. Na budove Pradiarne sa nachádza 505 okien v 78 tvarových variáciách. Silocentrála má mať 13 tvarových typov okien.



Pradiareň bola prestavaná v 60. rokoch 20. storočia, výroba v továrni bola ukončená v 90. rokoch 20. storočia. Za NKP ju vyhlásili v roku 2007.