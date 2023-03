V Bratislave vyrastá logistický park, spája ekológiu i udržateľnosť

Bratislava 1. marca (TASR) – V Bratislave vyrastá logistický park VisionPark, ktorý má v sebe spojiť ekológiu, udržateľnosť i "zelenú" budúcnosť. V halách majú byť situované slady, ľahká priemyselná výroba a administratívne priestory. Ukončenie výstavby je plánované na september.



"Premena klasických priemyselných budov na zdravé projekty a takisto efektívne využitie slnečnej energie či dažďovej vody odľahčí našu planétu a zároveň obohatí svet priemyselných budov o nové inovatívne riešenia," konštatuje výkonný riaditeľ developerskej spoločnosti DOAS Tomáš Šesták.



Spoločnosť poukazuje na to, že logistické parky sú zväčša tŕňom v oku miestnej komunity, pretože esteticky nekorešpondujú s okolím. VisionPark má preto prekročiť "prah industriálneho stereotypu" a vstúpiť do éry zelených logistických parkov, ktoré majú okrem iného dbať na životné prostredie. Chce byť zároveň inšpiráciou pre rekonštrukcie okolitých parkov.



Projekt VisionPark premieňa slnečnú energiu cez fotovoltiku na elektrickú energiu a cez distribútora sa spätne dostáva zelená energia až k zákazníkom. Rovnako sa uplatní aj zadržiavaná dažďová voda, ktorá ostáva v prostredí. Využitie vetra je v štádiu riešenia, môže dopomôcť k energetickej sebestačnosti. Kombináciou týchto technológií sa podľa developera uhlíková stopa v parku môže blížiť k nule.



Stavebné povolenie bolo vydané na výstavbu troch hál s výmerou viac ako 16.000 štvorcových metrov. Park sa nachádza v lokalite Žabí majer, v blízkosti diaľničných výjazdov D1 a D4.



Po Bratislave by mali pribudnúť podobné projekty aj v ďalších mestách, napríklad v Senci, Trnave či Nitre.