V Bratislave začali veľtrhy cestovného ruchu a gastronómie

Bratislava 23. januára (TASR) - Dvojica veľtrhov venovaná cestovnému ruch ITF Slovakiatour a gastronómii Danubius Gastro sa vo štvrtok začala v areáli bratislavskej Incheby. Súbežne s veľtrhmi sa konajú špecializované výstavy Poľovníctvo a oddych, Rybárstvo a voľný čas, ako aj Exposhop a Gastropack.



Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) na slávnostnom otvorení pripomenul, že cestovný ruch je významnou súčasťou národného hospodárstva, ktorá zaznamenáva pozitívny progres.



Na výstavnej ploche 36.000 štvorcových metrov vystavuje vyše 730 vystavovateľov z 24 krajín sveta. Okrem zastúpenia prakticky všetkých regiónov Slovenska sa môžu návštevníci počas trvania veľtrhu cestovného ruchu oboznámiť nielen so štandardnými turistickými destináciami, ale aj s exotikou a novými kútmi sveta. Bohato zastúpená je Česká republika a partnerom veľtrhu je tento rok Moravskoslezský kraj.



Gastronomické novinky, potraviny, káva, lokálne a exotické produkty, ukážky kuchárskeho remesla, ale aj ucelený sortiment pre segment HoReCa dominujú v expozíciách v rámci veľtrhu Danubia gastro.



Oba veľtrhy, spoločne so sprievodnými výstavami, potrvajú do 26. januára.