V Bratislave ZSE otvorila mestskú čerpaciu stanicu pre elektromobily

Bratislava 3. júla (TASR) - Bratislava má prvú mestskú čerpaciu stanicu, kde si môžu ľudia nabíjať svoje elektromobily. Na Landererovej ulici je k dispozícii šesť nabíjacích bodov, každý s výkonom až do 400 kilowattov (kW). V stredu o tom na tlačovej konferencii informovali zástupcovia Západoslovenskej energetiky (ZSE).



"Je to čerpacia stanica určená najmä pre zákazníkov, ktorí nemajú doma alebo v práci kde nabíjať elektromobily. Tento mestský hub slúži pre čo najrýchlejšie nabitie auta. Aktuálne máme šesť ultra rýchlych nabíjacích bodov, teda parkovacích miest, kde vie zákazník dostať výkon 300 až 400 kW," povedal vedúci business development e-mobility ZSE Drive Rastislav Žembery.



Pripomenul, že súčasné elektromobily sa dokážu nabíjať výkonom maximálne 250 až 300 kW a nabitie batérie trvá 18 minút. V budúcnosti, s rastúcim nabíjacím výkonom nových vozidiel, by sa tieto mohli nabiť už za desať minút.



Cena za elektrinu pre neregistrovaného zákazníka, ktorý platí platobnou kartou, je 0,69 eura za jednu kilowatthodinu (kWh). "V prípade, že chce zákazník nabíjať výhodnejšie, tak má možnosť registrácie a zvoliť si jeden z programov. Ak nabíja častejšie na verejných staniciach, tak môže ísť o cenu 0,29 eura za jednu kWh, dostáva sa tak na úroveň piatich eur na 100 kilometrov, čo je výrazne výhodnejšie než pri spaľovacích vozidlách," spresnil Žembery.



Cieľom prvého mestského hubu je dôraz na udržateľnosť a vysoký výkon nabíjania elektromobilov. ZSE zdôraznila, že mestský hub predstavuje dôležitý míľnik v oblasti ekologickej dopravy a infraštruktúry v Bratislave. Projekt city hubu bol financovaný z eurofondov v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR a Ministerstvom hospodárstva SR.