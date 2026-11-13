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V Bratislavskom kraji je projekt Zelená domácnostiam už zarezervovaný
Projekt má zvlášť alokácie pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a zvyšných sedem krajov.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Už takmer 13.000 domácností požiadalo v projekte Zelená domácnostiam o rezerváciu príspevku na nákup zelených technológií. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 2. novembra potvrdila rezervácie pre 1309 zariadení, ďalšie bude potvrdzovať postupne podľa poradia v zásobníku. Projekt má zvlášť alokácie pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a zvyšných sedem krajov, pričom celá alokácia pre BSK je už zarezervovaná. V súčasnosti už agentúra posudzuje prvé úplné žiadosti, informoval v piatok jej komunikačný obor.
V siedmich krajoch zatiaľ agentúra potvrdila rezervácie v hodnote dvoch miliónov eur pre 599 zariadení. Na inštalácie v nich je vyčlenených 27 miliónov eur, pričom v zásobníku čaká 10.800 ďalších požiadaviek. V BSK je celá dostupná alokácia 1,6 milióna eur zarezervovaná pre 710 inštalácií. V zásobníku je ďalších vyše 700 požiadaviek. Menšia časť z nich môže byť potvrdená, keď sa uvoľnia nevyužité prostriedky z rezervácií.
Rezervované sumy predstavujú maximálnu možnú výšku príspevku. Skutočná podpora sa určí až po podaní úplnej žiadosti, podľa výkonu zariadenia a oprávnených nákladov. Rozdiel medzi rezervovanou a vyplatenou sumou aj financie zo zrušených rezervácií sa uvoľnia pre ďalšie žiadosti v zásobníku. Domácnosti, ktoré čakajú na potvrdenie o rezervácii, môžu sledovať poradie podľa miesta inštalácie v zozname žiadostí.
Domácnostiam, ktoré dostali e-mail s potvrdením rezervácie, plynie 45-dňová lehota na dokončenie inštalácie a predloženie úplnej žiadosti. „Vďaka novému systému môžu teraz domácnosti aj počas posudzovania väčšinu údajov vo formulári opraviť samy, keď ich vyzveme. S odoslaním úplnej žiadosti sa však netreba náhliť, oplatí sa jej venovať pozornosť vopred. Správnu žiadosť posúdime bez zdržania a príspevok vyplatíme rýchlejšie,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Michal Fiala s tým, že pri príprave domácnostiam pomôže podrobný manuál a konzultanti dostupní telefonicky aj e-mailom.
V siedmich krajoch zatiaľ agentúra potvrdila rezervácie v hodnote dvoch miliónov eur pre 599 zariadení. Na inštalácie v nich je vyčlenených 27 miliónov eur, pričom v zásobníku čaká 10.800 ďalších požiadaviek. V BSK je celá dostupná alokácia 1,6 milióna eur zarezervovaná pre 710 inštalácií. V zásobníku je ďalších vyše 700 požiadaviek. Menšia časť z nich môže byť potvrdená, keď sa uvoľnia nevyužité prostriedky z rezervácií.
Rezervované sumy predstavujú maximálnu možnú výšku príspevku. Skutočná podpora sa určí až po podaní úplnej žiadosti, podľa výkonu zariadenia a oprávnených nákladov. Rozdiel medzi rezervovanou a vyplatenou sumou aj financie zo zrušených rezervácií sa uvoľnia pre ďalšie žiadosti v zásobníku. Domácnosti, ktoré čakajú na potvrdenie o rezervácii, môžu sledovať poradie podľa miesta inštalácie v zozname žiadostí.
Domácnostiam, ktoré dostali e-mail s potvrdením rezervácie, plynie 45-dňová lehota na dokončenie inštalácie a predloženie úplnej žiadosti. „Vďaka novému systému môžu teraz domácnosti aj počas posudzovania väčšinu údajov vo formulári opraviť samy, keď ich vyzveme. S odoslaním úplnej žiadosti sa však netreba náhliť, oplatí sa jej venovať pozornosť vopred. Správnu žiadosť posúdime bez zdržania a príspevok vyplatíme rýchlejšie,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Michal Fiala s tým, že pri príprave domácnostiam pomôže podrobný manuál a konzultanti dostupní telefonicky aj e-mailom.