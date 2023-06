V Bratislavskom kraji pribudlo najviac pracujúcich v službách

Bratislava 5. júna (TASR) - Na slovenskom trhu práce pracovalo v 1. štvrťroku tohto roka takmer 2,580 milióna osôb. Počet pracujúcich sa medziročne zvýšil o 6500 osôb. Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) na 76,8 %. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Prírastok počtu pracujúcich zaznamenalo celkovo 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. V službách pribudlo takmer 63.000 pracovníkov, vo výrobných odvetviach, naopak, počet pracujúcich klesol o 56.000 osôb," vyčíslili štatistici. Služby, najviac poškodené dôsledkami pandémie, tak pokračovali v medziročnom náraste počtu pracujúcich. Zamestnanosť tu aktuálne vzrástla o 4 %. Pracovalo v nich približne 1,622 milióna osôb, teda takmer 63 % všetkých pracujúcich.



Z regionálneho hľadiska počet pracujúcich počas 1. štvrťroku medziročne vzrástol v štyroch z ôsmich krajov, najviac v Bratislavskom kraji o vyše 4 %. V regióne s najvyšším podielom na zamestnanosti tak medziročne pribudlo približne 15.000 pracujúcich. Miernejší rast bol v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji.



"Najnižšiu mieru zamestnanosti má dlhodobo Prešovský kraj, na začiatku tohto roka to bolo 70,9 %. Naopak, Bratislavský kraj si ako jediný zo všetkých krajov SR udržiaval v prvom štvrťroku 2023 mieru zamestnanosti nad úrovňou 85 %," priblížil ŠÚ. V Bratislavskom kraji nastal aj najvýraznejší medziročný nárast miery zamestnanosti, a to o 2,2 p. b.



Za prácou do zahraničia vycestovalo podľa štatistikov v 1. štvrťroku približne 119.000 občanov Slovenska, čo bolo o 8,2 % viac ako v rovnakom období pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci.



"Podstatná väčšina tých, čo v zahraničí pracovali alebo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzala z Prešovského kraja (25.000 osôb), Nitrianskeho kraja (vyše 24.000 osôb) a z Košického kraja (približne 20.000 osôb). Medziročný nárast bol v Košickom kraji o 53 %, v Nitrianskom kraji o 47 % a v Trnavskom kraji takmer o 32 %," doplnili štatistici.