V bratislavskom Volkswagene sa bude montovať Škoda Karoq

Bratislava 12. decembra (TASR) - V bratislavskom závode Volkswagen (VW) Slovakia sa bude uskutočňovať montáž kompaktného SUV Škoda Karoq. O presunutí časti výroby do Bratislavy bolo rozhodnuté z kapacitných dôvodov.



Bratislavský závod už dnes vyrába pod jednou strechou osem modelov piatich značiek. S príchodom Škoda Karoq sa ich počet zvýši na deväť.



"Vo Volkswagen Slovakia sme v predchádzajúcich rokoch preukázali, že výborne zvládame komplexitu a nábehy. Máme takmer 30-ročné skúsenosti s výrobou vozidiel rôznych značiek, segmentov a motorizácií vrátane čisto elektrických pohonov. Presunutie montáže modelu Škoda Karoq do Bratislavy vnímame ako obojstranne výhodné rozhodnutie. Sesterskej značke Škoda pomôžeme pokryť dopyt zákazníkov po nových vozidlách. Pre nás to znamená čiastkový príspevok k zabezpečeniu zamestnanosti a signál dôvery zo strany koncernu," uviedol Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW SK.



Výroba Škoda Karoq bude integrovaná do existujúcej linky segmentu malých mestských vozidiel (new small family), z ktorej schádza aj ďalší model tejto značky – elektrická Škoda CITIGOe iV. Výroba karosérií a lakovanie sa budú naďalej uskutočňovať v materskom závode Kvasiny. Následne budú ako tzv. MKD vozidlá (medium knocked-down) prevezené do Bratislavy, kde sa uskutoční kompletná montáž. Štart produkcie je plánovaný na jeseň 2020.



S podobnou výrobou má Volkswagen Slovakia skúsenosti z čias, keď sa v Bratislave vyrábali karosérie modelu Porsche Cayenne a na finalizáciu boli exportované do nemeckého Lipska.