V bratislavských novostavbách sa v druhom štvrťroku predalo 645 bytov

Bratislava 22. júla (TASR) - Na bratislavskom rezidenčnom trhu sa v druhom štvrťroku 2025 predalo 645 bytov v novostavbách. Priemerná ponuková cena nových bytov vzrástla na 5251 eur za štvorcový meter (m2). Byty v novostavbách sa predávali za priemernú absolútnu cenu 370.405 eur. V utorok o tom informovala analytická spoločnosť Bencont Investments.



„Klesajúce úrokové sadzby podporili predaj bytov aj v druhom štvrťroku. Pozitívny trend neohrozila ani vyššia miera inflácie, prítomná od začiatku roka, ktorá obmedzuje rast reálnych miezd. Bývanie naďalej patrí medzi najvýznamnejšie potreby, pre ktoré sú ľudia ochotní prispôsobiť svoju osobnú spotrebu,“ priblížil hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.



Ku koncu júna 2025 bolo na bratislavskom trhu novostavieb dostupných 3393 bytov, rozložených v rámci 94 projektov. Priemerná ponuková cena novostavieb v Bratislave v druhom štvrťroku rástla pomalšie. Po výraznejšom náraste začiatkom roka teraz vzrástla len mierne, a to o 0,73 %. Priemerná interiérová plocha ponúkaných bytov bola 66,74 m2, pričom polovica celej ponuky sa sústreďovala najmä v okresoch Bratislava II a Bratislava IV.



V druhom štvrťroku 2025 sa predalo 645 bytov v novostavbách, čo je o 20 % viac v porovnaní so začiatkom roka a takmer dvojnásobok oproti druhému štvrťroku 2024. Najviac sa predávali dvojizbové byty, a to s podielom 47 %. Nasledovali trojizbové (21,55 %) a jednoizbové (20,47 %) byty.



Kupujúci zaplatili za kúpu nového bytu v druhom štvrťroku v priemere 299.000 eur. Tento priemer je v medzikvartálnom porovnaní vyšší o 9,6 %, a to najmä pre nárast podlahovej plochy dopytovaných bytov i priebežný úbytok lacnejších jednotiek.



Situácia na trhu s novostavbami je podľa analytikov aktuálne priaznivá. Hoci z makroekonomického pohľadu pretrváva viacero rizík, ktoré by mohli vývoj trhu negatívne ovplyvniť, analytici v ďalšom štvrťroku očakávajú pokračujúci rast predaja bytov. „Aj napriek spomenutým hrozbám zostáva nateraz situácia na trhu s novostavbami priaznivá. V nasledujúcich štvrťrokoch očakávame pokračujúci rast predaja bytov a z hľadiska cenového vývoja len menšie štrukturálne zmeny spôsobené prirodzeným predajom bytov a prírastkom nových projektov,“ uviedol Bruchánik.