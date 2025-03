V bratislavských Vajnoroch pribudne nová elektrická stanica

Bratislava 26. marca (TASR) - Spoločnosť Západoslovenská distribučná vybuduje v bratislavskej mestskej časti Vajnory novú elektrickú stanicu. Jej výstavba a vybudovanie súvisiacich elektrických vedení bude stáť vyše 30 miliónov eur, projekt bude spolufinancovaný z fondov EÚ vo výške 35 %. Elektrická stanica by mala byť hotová do konca roka 2026. Spoločnosť o tom informovala v stredu.



Nová elektrická stanica vo Vajnoroch má prispieť k zabezpečeniu budúcich potrieb napájania severnej časti Bratislavy. Zvýšiť má i kvalitu pripojenia v oblastiach aktuálne zásobovaných z elektrických staníc Žabí Majer, Pezinok, Ostredky a Podunajské Biskupice. Vybudovaním elektrickej stanice sa má podľa spoločnosti zvýšiť kapacita pre pripájanie obnoviteľných zdrojov, ako aj pre rozvoj elektromobility a nabíjacej infraštruktúry.



„Investície do elektrizačnej infraštruktúry, akou je výstavba tejto novej elektrickej stanice, majú kľúčový význam pre bezpečné a spoľahlivé dodávky elektriny. Takéto projekty umožňujú efektívnu integráciu obnoviteľných zdrojov, posilňujú energetickú stabilitu a zlepšujú kvalitu dodávok pre obyvateľov a podnikateľské prostredie. Viaczdrojové financovanie, ktoré tento projekt využíva, je príkladom efektívnej kombinácie národných a európskych zdrojov na podporu strategických investícií v energetike,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Výstavba elektrickej stanice vo Vajnoroch je jednou z investícií v rámci projektu spoločného záujmu Danube InGrid. Jeho celková hodnota je 291 miliónov eur, projekt je vo výške 35 % spolufinancovaný z Nástroja pre prepájanie Európy (CEF). Realizátormi sú Západoslovenská distribučná, Slovenská elektrizačná a prenosová sústava a maďarský prevádzkovateľ distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Západoslovenská distribučná realizuje v rámci projektu investície v plánovanej hodnote 106,5 milióna eur.