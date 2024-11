V Británii bolo vlani založených o vyše 6 % podnikov menej

Londýn 18. novembra (TASR) - V Británii bolo vlani založených o vyše 6 % nových podnikov menej než v predchádzajúcom roku a takzvaná miera firemnej pôrodnosti dosiahla najnižšiu úroveň za 13 rokov. Uviedol to v pondelok britský štatistický úrad (ONS). Najnovšie údaje sú tak podľa ekonómov varovným signálom pre dlhodobý ekonomický rast a produktivitu. Informovala o tom agentúra Reuters.



V roku 2023 začalo v Británii činnosť celkovo 316.000 nových podnikov. Na porovnanie, v roku 2022 ich bolo 337.000, uviedli štatistici. Tento vývoj tak viedol k poklesu miery firemnej pôrodnosti, čo znamená podiel nových firiem z celkového počtu podnikov, z 11,5 % na 11 %. To je najnižšia miera firemnej pôrodnosti od roku 2010.



Klesla aj "miera firemnej úmrtnosti," teda podielu pôvodne aktívnych firiem, ktoré oznámili koniec. Tá dosiahla 10,8 % oproti 11,9 % za predchádzajúci rok, keď vlani zaniklo 309.000 firiem oproti 349.000 v roku 2022. V prípade tohto ukazovateľa to bola vlani najnižšia úroveň od roku 2020.



Mnohí ekonómovia však upozorňujú, že klesajúca miera ako vzniku, tak zániku firiem nie je dobrá pre rast produktivity a dlhodobé zvyšovanie životnej úrovne. Staršie podniky totiž ťažšie prijímajú lepšie podnikateľské modely a nové technológie.