V Británii je stále viac ľudí v karanténe

Londýn 22. júla (TASR) - Britský minister pre podnikanie Kwasi Kwarteng vyjadril znepokojenie z takzvanej "pingdémie," ktorá momentálne hýbe krajinou. Tá súvisí s upozorneniami trasovacej aplikácie Národnej zdravotnej služby NHS o povinnej karanténe. Tá sa už týka státisícov ľudí, čo zvyšuje riziko nedostatku palív a potravín v obchodoch.



"Táto situácia nás skutočne znepokojuje," povedal Kwarteng v reakcii na otázky v súvislosti s prázdnymi regálmi v niektorých supermarketoch. Dodal však, že situáciu monitorujú. Výraz "pingdémia" je odvodený od zvukového upozornenia trasovacej aplikácie o kontakte s nakazenou osobou a z toho vyplývajúcej 10-dňovej izolácie.



Podľa britskej asociácie zastupujúcej mäsospracujúci priemysel sú dodávateľské siete "na pokraji kolapsu". Ako jej predstavitelia uviedli, v dôsledku stále väčšieho počtu ľudí v izolácií po upozornení trasovacou aplikáciou chýbajú firmám a obchodom zamestnanci.



Andrew Opie z Britského konzorcia maloobchodu (BRC) v tejto súvislosti vyzval vládu na okamžité kroky. "Zamestnanci a dodávatelia do maloobchodných sietí, ktorí v tejto pandémii zohrali kľúčovú úlohu, by mali mať možnosť pracovať, ak sa preukážu očkovaním alebo negatívnym testom na COVID-19. Ľudia by tak mali možnosť si nakúpiť," povedal Opie.