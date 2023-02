V Británii sa šíri tzv. bregret, pocit sklamania po brexite

Londýn 4. februára (TASR) - Od vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) uplynuli už tri roky. Britský premiér Rishi Sunak v utorok (31. 1.) obhajoval brexit ako "obrovskú príležitosť". Avšak v čase, keď Británia čelí hospodárskej kríze, narastá v radoch verejnosti skôr tzv. bregret (pocit sklamania po brexite), konštatuje agentúra AFP, od ktorej správu prevzala TASR.



Británia vystúpila z Únie 31. januára 2020 po 47 rokoch členstva. Prieskum agentúry Ipsos z minulého týždňa zistil, že 45 % ľudí v Británii si myslí, že situácia po brexite je horšia než očakávali.



"Za tri roky od odchodu z EÚ sme urobili obrovský pokrok vo využívaní slobôd, ktoré nám brexit odomkol," uviedol Sunak vo vyhlásení k výročiu. Brexit označil za "obrovskú príležitosť" na dosiahnutie hospodárskeho rastu, zamestnanosti a sociálnej mobility. Poukázal pritom na nové obchodné dohody Londýna so 70 krajinami a "spätné prevzatie kontroly nad našimi hranicami".



Jeho vláda pritom čelí mnohým problémom vrátane masových štrajkov pre tzv. krízu životných nákladov, ktorá zasiahla milióny ľudí, pričom miera inflácie vyletela nad 10 %.



Brexit bol čiastočne prejavom odporu proti voľnému pohybu osôb a tovaru v rámci EÚ. Napriek tomu počet migrantov, ktorí prekročili kanál La Manche, aby požiadali o azyl v Spojenom kráľovstve, dosiahol minulý rok rekordných 45.000 osôb. Odchod z EÚ zasiahol aj dodávky potravín a spôsobil problémy v Severnom Írsku, ktoré ochromili samosprávu v Belfaste.



"Výročie brexitu predstavuje tri roky politického chaosu a ekonomických problémov," napísal ľavicový denník Guardian. Dokonca aj pravicový Sunday Telegraph skonštatoval, že v Británii sa šíri "bregret", pričom sa spýtal: "Je naozaj toľko dôvodov na oslavu?"



Analýza Bloomberg Economics odhalila, že brexit stojí britskú ekonomiku 100 miliárd libier ročne (112 miliárd eur), pričom zasiahol všetko, od podnikových investícií až po schopnosť firiem prijímať zamestnancov.



Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť predpovedá, že nový obchodný vzťah s EÚ zníži dlhodobú produktivitu Británie o 4 % v porovnaní s jej výkonom, keby zotrvala v EÚ.



Najnovšie Bank o England vo svojej správe uviedla, že škody, ktoré brexit spôsobuje britskej ekonomike prišli skôr ako pôvodne predpokladala. Centrálna banka tvrdí, že prepad obchodu s EÚ je strmší ako naznačujú oficiálne údaje.



Konkrétne podľa oficiálnych údajov od začiatku nového obchodného vzťahu Británie s EÚ v januári 2021 klesol obchod o 7 %. Avšak upravené čísla BoE ukazujú, že sa prepadol až o 14 %.



"Nezmenili sme náš odhad dlhodobých dôsledkov, ale niektoré z nich sme posunuli časovo dopredu," povedal Ben Broadbent, viceguvernér BoE. "Myslíme si, že pravdepodobne prichádzajú rýchlejšie, ako sme pôvodne očakávali," dodal.



Medzinárodný menový fond začiatkom týždňa zhoršil svoju prognózu pre britskú ekonomiku a predpovedá, že tento rok klesne o 0,6 % namiesto rastu o 0,3 % v predchádzajúcom odhade.



Napriek tomu ani opozícia v parlamente nežiada zvrátenie brexitu. Keir Starmer, líder hlavnej opozičnej Labouristickej strany, ktorá vedie v prieskumoch, sľúbil nové väzby s Európou, ale vylúčil, že by sa Spojené kráľovstvo vrátilo späť do EÚ alebo na jej jednotný trh.



(1 EUR = 0,8925 GBP)